Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali Başlıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre sahilinde, Edremit Ticaret Odası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali" (FestOlive), 24-25-26 Ekim tarihlerinde kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Zeytin ve zeytinyağının tanıtımına yönelik düzenlenen festivalde, profesyonel tadım etkinlikleri, çeşitli eğlenceler, lezzet durakları ve çocuklar için özel sahne etkinlikleri yer alacak. "Gölgesinde barış, damlasında şifa, yudumunda lezzet: Zeytin" sloganıyla duyurulan festivalin, bölgenin zeytinyağı kültürünü ön plana çıkarması hedefleniyor.

Festival öncesi Edremit Ticaret Odası yönetimi bir araya gelerek çalışmalar hakkında bir toplantı yaptı. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Emre Akdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Fahri Şık Gökhan Yeler, Murat Kara, Savaş Can, Sezgin Sönmez ve Genel Sekreter Recep Akgün katıldı.

Festivale dair detaylı bilgi ve başvuru formlarına, festivalin resmi internet sitesi olan www.festolive.com.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi. - BALIKESİR