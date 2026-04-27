Edremit ve Havran'ın coğrafi işaretli değerleri görücüye çıktı

Antalya'da düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda, Edremit ve Havran'ın coğrafi işaretli değerleri Edremit Ticaret Odası öncülüğünde görücüye çıktı. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, bölge markalarıyla birlikte standın başında yer alarak körfezin üretim gücünü ve kalitesini ziyaretçilere bizzat anlattı.

Türkiye'nin en büyük yöresel ürün buluşması olan YÖREX Fuarı, Edremit ve Havran'ın tescilli markalarının gövde gösterisine sahne oluyor. Edremit Ticaret Odası'nın (ETO) organizasyonu ve desteğiyle fuarda yerini alan Edremit ve Havran heyeti, bölgenin tarımsal mirasını ulusal ve uluslararası pazarlara tanıtmak için yoğun bir mesai harcıyor. Edremit Zeytinyağı ve Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini gibi Avrupa Birliği ve Türk Patent tescilli ürünler, ETO standında ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği lezzetler arasında yer alıyor.

Fuar süresince standı bir an olsun boş bırakmayan Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, bölgenin markalaşma vizyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Edremit ve Havran'ın kalkınmasının, coğrafi işaretli ürünlerin katma değerinin artırılmasıyla mümkün olacağını belirten Başkan Çetin, güçlü yerel markaların fuarda yer almasının bölge prestiji açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Başkan Çetin, Edremit Ticaret Odası olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını ve bu tür organizasyonlarla körfez lezzetlerini dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini ifade etti.

Geleneksel üretim yöntemlerini modern pazarlama stratejileriyle birleştiren markalar, fuarda gerçekleştirdikleri tadım etkinlikleriyle ziyaretçilere eşsiz bir gastronomi deneyimi sundu. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin'in de katılımıyla gerçekleşen tanıtım faaliyetlerinde, tescilli ürünlerin kalitesi, nefaseti ve insan sağlığına olan faydaları üzerinde duruldu. Fuarın en hareketli alanlarından biri olan Edremit standı, sadece tüketicilerin değil, perakende zincirlerinin ve ihracatçı firmaların da odak noktası haline geldi. Yeni iş birliklerinin kapısını aralayan fuar maratonu, bölge ekonomisine can suyu olma hedefiyle kesintisiz sürdürülüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı