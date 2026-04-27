Edremit ve Havran'ın coğrafi işaretli değerleri görücüye çıktı

Antalya'da düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda, Edremit ve Havran'ın coğrafi işaretli değerleri Edremit Ticaret Odası öncülüğünde görücüye çıktı. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, bölge markalarıyla birlikte standın başında yer alarak körfezin üretim gücünü ve kalitesini ziyaretçilere bizzat anlattı.

Türkiye'nin en büyük yöresel ürün buluşması olan YÖREX Fuarı, Edremit ve Havran'ın tescilli markalarının gövde gösterisine sahne oluyor. Edremit Ticaret Odası'nın (ETO) organizasyonu ve desteğiyle fuarda yerini alan Edremit ve Havran heyeti, bölgenin tarımsal mirasını ulusal ve uluslararası pazarlara tanıtmak için yoğun bir mesai harcıyor. Edremit Zeytinyağı ve Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini gibi Avrupa Birliği ve Türk Patent tescilli ürünler, ETO standında ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği lezzetler arasında yer alıyor.

Fuar süresince standı bir an olsun boş bırakmayan Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, bölgenin markalaşma vizyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Edremit ve Havran'ın kalkınmasının, coğrafi işaretli ürünlerin katma değerinin artırılmasıyla mümkün olacağını belirten Başkan Çetin, güçlü yerel markaların fuarda yer almasının bölge prestiji açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Başkan Çetin, Edremit Ticaret Odası olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını ve bu tür organizasyonlarla körfez lezzetlerini dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini ifade etti.

Geleneksel üretim yöntemlerini modern pazarlama stratejileriyle birleştiren markalar, fuarda gerçekleştirdikleri tadım etkinlikleriyle ziyaretçilere eşsiz bir gastronomi deneyimi sundu. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin'in de katılımıyla gerçekleşen tanıtım faaliyetlerinde, tescilli ürünlerin kalitesi, nefaseti ve insan sağlığına olan faydaları üzerinde duruldu. Fuarın en hareketli alanlarından biri olan Edremit standı, sadece tüketicilerin değil, perakende zincirlerinin ve ihracatçı firmaların da odak noktası haline geldi. Yeni iş birliklerinin kapısını aralayan fuar maratonu, bölge ekonomisine can suyu olma hedefiyle kesintisiz sürdürülüyor. - BALIKESİR

İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı

İsrail ateşkesi bozdu! Ülkenin doğusuna havadan bomba yağdırdı
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak

Bunu kimse beklemiyordu! İran'ın teklifi Trump'ı harekete geçirdi
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı

İran'ı ayağa kaldıracak görüntü
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor

Bütün dünya dün gece olanları konuşuyor
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi

Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda

Piyasaların ateşi düşmüyor! Çifte zam kapıda
Kene illeti yine hortladı! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Ocak söndüren illet yine hortladı! 21 yaşında hayatını kaybetti
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor

Bütün dünya dün gece olanları konuşuyor
İran, ABD ablukasına rağmen 4 milyon varil petrol sevkiyatı yaptı

İran ablukayı kevgire çevirdi piyasalar korkulan şoku yaşamadı
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin