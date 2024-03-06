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Edremit Ticaret Odası ITB Berlin Turizm Fuarında Yerini Aldı

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Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası, dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan ITB Berlin'de Türkiye standında yerini aldı. Heyet, oteller ve turizm acentaları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası, Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili kuruluşu TGA koordinasyonunda dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan ITB Berlin'de 700 metrekarelik Türkiye standında yerini aldı.

Fuara Edremit Ticaret Odası adına Yön. Kur. Bşk. Ahmet Çetin, Yön. Kur. Üyeleri Gökhan Yeler, Savaş Can, Fatih Ergün, Meclis Başkanı Bayram Kayahan, Meclis üyesi M. Atamer Ulusoy, oda üyesi İda Natura sahibi Ali Canlı ve dış ticaret sorumlusu Tuna Salon'dan oluşan heyet katılım gösterdi.

Destinasyon farkındalığı oluşturmak adına oteller ve turizm acentaları ile katılım sağlayan Edremit Ticaret Odası standında ilk gün boyunca ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Fuar uluslararası turizm sektörü profesyonellerinin yoğun ilgisi ile devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Balıkesir Türkiye Edremit Berlin Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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