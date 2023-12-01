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Edirne Ziraat Odası Başkanı: TMO, üreticilere ödemesini yapmalı

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Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ürününü satan buğday üreticisine ton başına vermesi gereken 1000 lirayı uzun zamandır ödemediğini söyledi. Arabacı, üreticilerin enflasyon nedeniyle zor durumda olduğunu belirtti ve ödemelerin bir an önce yapılması gerektiğini vurguladı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ürününü satan buğday üreticisine ton başına vermesi gereken 1000 lirayı uzun zamandır ödemediğini söyledi. Arabacı, "Ürün dökeli çok uzun zaman oldu ve döktüğümüz zamandan bugüne de ülkemizde enflasyon olduğunu biliyoruz. Biz ürünü dökerken mazot 21 lirayken mazot şimdi 40 lira bandında geziyor. Üreticimizin tarımda sürdürebilirliğe devam edebilmesi için kilogram başına ödenecek 1 lirayı bakanlığımız revize edip üreticilerimize bir an önce ödemeli" dedi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bugün yaptığı açıklamada, TMO'nun buğdayını satan üreticilere ton başına vermesi gereken 1000 liranın uzun süredir ödenmediğini, üreticinin enflasyona ezildiğini ifade etti. Arabacı, 1000 lira desteğin revize edilmesi gerektiğini kaydetti.

"ÜRÜN DÖKELİ ÇOK UZUN ZAMAN OLDU"

Arabacı, şunları söyledi:

"Bin liralar ödenmedi. Şu an döktüğümüz ürünün faturasını il müdürlükleri yeni alıma başladı. Bu alım bittikten sonra üreticilerimizin bakanlıktan beklentisi var. Faturaları teslim aldıktan sonra kısa bir sürede ödeneceğini üreticiler olarak ümit ediyoruz. Ürün dökeli çok uzun zaman oldu ve döktüğümüz zamandan bu güne de ülkemizde enflasyon olduğunu biliyoruz. O günkü şartlarda Biz ürünü dökerken mazot 21 lirayken mazot şimdi 40 lira bandında geziyor. Üreticimizin tarımda sürdürebilirliğe devam edebilmesi için kilogram başına ödenecek 1 lirayı Bakanlığımız revize edip üreticilerimize bir an önce ödeme yapar diye düşünüyorum. Üreticilerimiz bu kış döneminde mazot, gübresini alır. Kış döneminde hem kendisinin hem ailesinin geçimini sağlayacak bir ortam oluşturur.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Hüseyin Arabacı Edirne Tarım Ekonomi Haberler

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