Edirne Valisi Sezer: Yeni OSB’ler Binlerce Kişiye İstihdam Sağlayacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, kent genelinde yapımı süren yeni organize sanayi bölgelerinin ( Osb ) binlerce kişiye istihdam imkanı sağlayacağını belirtti.

Sezer, ilçe ziyaretleri kapsamında Havsa'da vatandaşlarla buluştu. Abalar köyünde Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'a ait çimento fabrikasını gezen Sezer, köy kahvesinde yaptığı konuşmada, sanayisi olmayan illerin geride kalmaya mahkum olduğunu söyledi.

Edirne'nin sanayileşme konusunda geçmişte geri kaldığına dikkati çeken Sezer, son dönemde bu alanda büyük adımlar atıldığını vurguladı.

Edirne'ye 4 OSB daha kuruluyor

Organize sanayilerle ilgili son iki yıldır büyük bir çalışma yaptıklarının altını çizen Sezer, şunları kaydetti:

"Dört organize sanayi bölgemiz kuruluyor. Parmakla gösterilecek şekilde, örnek oluyor. Yeşil, katma değeri yüksek ve binlerce kişi istihdam edilecek. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Sistemi'nin içerisinde yer alan büyük firmalar yer alacak. Keşan'a 550 milyon dolarlık yatırım yapılıyor mesela, firmaya yer tahsisi yapıldı.

Keşan Organize Sanayi Bölgesi'ne fabrikalar kurulacak. İpsala, Uzunköprü aynı şekilde. Merkezdeki organize sanayimizi de genişlettik ikinci bir sanayi kurulacak şekilde. Orada da altyapı çalışmalarına başlayacağız. Okuyan gençlerimiz buralarda istihdam edilecek. Çocuklarımız İstanbul'a, Çorlu'ya, Tekirdağ'a gidiyorlar çalışmak için. Çocuklarımız burada olsunlar. Burada olurlarsa hem işinde çalışır hem de tarımla uğraşırlar ve köylerimiz boşalmaz."

Vali Sezer, köylere yapılan sulama ve sıcak asfalt yatırımlarını da anlattı.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Lalapaşa Kaymakamı ve Havsa Kaymakam Vekili Bahadır Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve kurum müdürleri Sezer'e ziyaretlerinde eşlik etti.