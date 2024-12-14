Edirne Ticaret Borsası'nda 'Tarımın Yıldızları Ödülleri' Töreni Düzenlendi

Edirne Ticaret Borsası (ETB) "Tarımın Yıldızları Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

ETB tarafından 2015-2024 yılları arasında yüksek tescil ücreti ödeyen ve meslekte 40, 50 ve 60. yılını dolduran borsa üyelerini onurlandırmak amacıyla düzenlenen ödül töreni, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla borsanın konferans salonunda yapıldı.

Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada Edirne'nin köklü tarihi, kültürü ve ortak güzellikleri barındıran çok güzel bir şehir olduğunu söyledi.

TOBB'un Edirne'ye pek çok yatırım gerçekleştirdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "TOBB olarak Kapıkule, İpsala, Pazarkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarını modernize ettik. Buralar Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı. Birleşmiş Milletler tarafından bu 4 gümrük kapısı dünyaya rol model olarak gösteriliyor. Diyorlar ki 'Eğer gümrük kapılarınızı modernize edecekseniz, TOBB'un yaptığı gibi yapın'. Bu bizim için müthiş bir gurur vesilesi." dedi.

"Edirne'yi önemsiyoruz"

Edirne'yi önemsediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Sinan ve Selimiye Vakfı'nı kurarak ata yadigarı eserlerin bakım ve onarımlarının yapılmasına katkı sağladıklarını, Trakya Üniversitesine de bir fakülte binası kazandırdıklarını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Edirne'nin tarım ve hayvancılık alanında stratejik öneme sahip bir kent olduğunu dile getirdi.

Edirne'nin bereketli topraklarında farklı ürünlerin yetiştirildiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Edirne, ayçiçeği, buğday, çeltik ve kanola üretiminde Türkiye'nin lider şehirlerinden birisidir. Ayçiçeğinin yüzde 20'sini çeltiğin ise neredeyse yarısını Edirneliler karşılıyor. Hayvancılıkta hastalıklardan ari bir bölgeyiz. Bu sayede müthiş bir potansiyelimiz var." diye konuştu.

"Lisanslı depoculuk iyi yerlere geldi"

ETB'nin başarılı hizmetler yaptığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, tarımsal ürünlerin depolanmasını güvence altına alan lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaşmasında ETB'nin önemli rolü olduğunu belirtti.

Türkiye'de lisanslı depoculuğun iyi yerlere geldiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Bugün ülkemizde buğdayda 20 milyon ton üretim kapasitemiz var. Özel sektörün yatırımlarıyla beraber 12 milyon ton lisanlı depo kapasitesine ulaştık." ifadelerini kullandı.

Türkiye Ürün İhtisas Borsasını da kurduklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, lisanslı depolara konulan ürünlerin elektronik satış salonlarında kolaylıkla satılabildiğini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin finansman erişimi, ihracatla ilgili sıkıntılar ve farklı sektörlerde yaşanan problemlerin çözümü için yetkililerle görüştüklerini de sözlerine ekledi.

Protokol konuşmaları

Edirne Valisi Yunus Sezer ise Edirne Ticaret Borsası'nın örnek çalışmalar yaptığını kentin tarım ve hayvancılığına büyük katkılar sağladığını söyledi.

Edirne'nin önemli bir tarım şehri olduğunu anlatan Sezer, "Edirne'de özellikle tarımla ilgili, tarımın oluşturacağı katma değerle bir üretim iştahı var. Başka illerde bunu göremeyebilirsiniz. Bütün çiftçiler üretmeyi çok seviyorlar ve bunu da düzgün yapıyorlar. Bu işi gerçekten biliyorlar ve modern teknolojiler neyse onu uyguluyorlar." dedi.

Sezer, tarımın geliştirilmesi için pek çok proje yapıldığını, bu yıl sulama projelerinin birçoğunun hayata geçirildiğini kaydetti.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da Edirne'nin tarımsal üretim, hayvancılık ve bu alanlardaki sanayi üretiminde öncü şehirlerden olduğunu dile getirdi.

Edirne'nin Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da belediye olarak üreticilerin yanında olduklarını tarımsal faaliyetlere yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını ifade etti.

ETB Başkanı Özay Öztürk de ETB olarak tarım ve hayvancılık alanında üretilen ürünlerin şeffaf ve güvenilir ortamda satışını sağladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından 2015-2024 yılları arasında yüksek tescil ücreti ödeyen ve meslekte 40, 50 ve 60. yılını dolduran borsa üyelerine plaketleri verildi.

Programa Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, belediye başkanlarıyla oda ve borsa başkanları katıldı.