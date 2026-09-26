Haberler

Edirne Meriç'te 3 köyde 1.400 dekarda yer fıstığı hasadı başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Meriç'te 3 köyde 1.400 dekarda yer fıstığı hasadı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Meriç ilçesindeki Alibey, Nasuhbey ve Karayusuflu köylerinde yer fıstığı hasadı başladı. Toplam 1.400 dekar alanda ekim yapılan bölgede Alibey'de 800, Nasuhbey'de 550, Karayusuflu'nda 50 dekar yer fıstığı üretiliyor.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Alibey, Nasuhbey ve Karayusuflu köylerinde bölge tarımının önemli ürünlerinden olan yer fıstığının hasadına başlandı.

Meriç ilçesine bağlı köylerde bu yıl toplam 1.400 dekar alanda yer fıstığı ekimi gerçekleştirildi. Alibey köyünde 800, Nasuhbey köyünde 550 ve Karayusuflu köyünde ise 50 dekar alanda yer fıstığı üretimi yapılıyor.

Bölgenin iklim ve toprak yapısına uyum sağlayan yer fıstığının, ilçedeki tarımsal üretimdeki payının her geçen yıl arttığı belirtildi. Üreticiler, sezon boyunca büyük emek verdikleri ürünlerin hasadını gerçekleştirirken, tarlalardaki çalışmalar da devam ediyor.

Meriç'te başlayan yer fıstığı hasadının üreticiler açısından bereketli geçmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Mbappe'nin Arda Güler'e yaptığı olay oldu

Yorumu size bırakıyoruz! Tepkiler çığ gibi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella kaybedilen maç sonrası meydan okudu: Herkesle mücadele ederiz

Montella kaybedilen maç sonrası meydan okudu
Meteoroloji, Marmara Denizi'nde cumartesi akşamı 50-75 km hızla fırtına bekliyor

Meteoroloji saat verdi! Marmara'da rüzgarın hızı 75 km'yi bulacak
Gazeteci Ali Tarakcı evinden böyle alındı: İşte gece operasyonunun görüntüleri

Ali Tarakcı evinden böyle alındı: İşte gece operasyonunun görüntüleri
3 ay tedavi gördü ama olmadı! Barış Özbay eski hayatına geri döndü

Barış eski hayatına geri döndü! Son hali içler acısı
Maça damga vuran anlar! Merih Demiral kendisini zor tuttu

Maça damga vuran anlar!
Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana

Maçın önüne geçen görüntü!

Pakistan Başbakanı Şerif: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeye karşı değildir

Erdoğan'ın ardından Pakistan lideri de BM'de son noktayı koydu