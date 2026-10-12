Edirne Hamzabeyli'de 37 kilometrelik tır kuyruğu şoförleri mağdur etti

Edirne'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 37 kilometreyi bulan tır kuyruğu, Avrupa'ya yük taşıyan sürücüleri mağdur etti. Günlerdir geçiş sırası bekleyen şoförler, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirterek yetkililerden çözüm istedi.

Türkiye'nin farklı illerinden aldıkları yükleri Avrupa ülkelerine götüren sürücüler, uzun bekleyiş nedeniyle tuvalet, duş ve yemek gibi ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını, dinlenmekte de güçlük çektiklerini ifade etti. Şoförler, sınır kapılarındaki yoğunluğun giderilmesi için randevu sistemine geçilmesini ve vize sorunlarının çözülmesini talep etti.

"Kapılardaki sıralarımız bizi perişan etmiş durumda"

Ankara'dan aldığı yükü Polonya'ya götüren tır şoförü Ahmet Şahin, günlerdir kuyrukta beklediklerini belirterek, "Kapılardaki sıralarımız bizi perişan etmiş durumda. Herkes çoluğunun çocuğunun rızkı için yolda. Tuvaletimiz yok, yemek yiyecek yerimiz yok. 37 kilometrelik mesafeyi iki günde katettim. Biz gezmeye, tatile gitmiyoruz; ihracat ve ithalat yapıyoruz. Yetkililerden randevu sistemiyle bu soruna çözüm bulmalarını ve vize çilesinin bitmesini istiyoruz" dedi.

"Üç gündür burada bekliyoruz"

İstanbul'dan aldığı yükü Almanya'ya götüren tır şoförü Ayhan Akça, yaklaşık 37 kilometrelik kuyruğa 15'inci kilometreden katıldığını ve üç gündür beklediğini ifade ederek, "Çok zor şartlar altındayız. Tuvalet ve yemek yiyecek yer bulamıyoruz. Yüklerimizi zamanında teslim edemediğimiz için patronlarımız arıyor ama elimizden bir şey gelmiyor. Biz ülkemize ihracat anlamında katkı sağlamak istiyoruz. Ticaret Bakanlığından ve Edirne Valiliğinden bu soruna acil çözüm bekliyoruz. Vize sorunu da yaşıyoruz, günlerimiz yollarda ve kuyruklarda geçiyor" diye konuştu.

"Burası dünyanın arazisi, kimse görmüyor"

İstanbul'dan yüklediği ürünleri Almanya'ya götüren tır şoförü Bedir Köse ise iki gündür kuyrukta beklediğini belirterek, "İstanbul'dan yükledim, Almanya'ya gidiyorum. 37 kilometre sıraya girdik, bugün ikinci günümüz. Takograflarımız da bitiyor, şu an daha 15-15 kilometre daha önümüzde yol var. 23 saattir buradayız biz şu an. Önümüzde bir 15 kilometre daha yol var, zaten çalışmıyor kapılar. Buna bir çözüm ben de desem bilmiyorum artık nasıl olacak bu işler. Kimse de ilgilenmiyor. Bu işten çok mağdur durumdayız buralarda. Banyosu, tuvaleti, duşu, yemeği, içeceği, bir de mülteci sıkıntısı var burada. Yetkililerin bizi görmesini tavsiye ederim ama bizi gören de görmezden geliyor, başka bir şey yok. Onlar da illaki bu durumları biliyorlar. Buradan dünyanın arazisi geçiyor, polisi geçiyor, amiri geçiyor, gümrükçüsü geçiyor. Görmüyor mu buraları? Hiç mi üzülmüyor buradaki millete insan?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı