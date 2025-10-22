Edirne'deki Matmazel Klara'nın Konağı Butik Otel Olarak Yeniden Açılıyor

Edirne'nin Kaleiçi semtinde yer alan ve halk arasında "Matmazel Klara'nın Konağı" olarak bilinen tarihi yapı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından gelecek ay butik otel olarak hizmet vermeye başlayacak.

Fransızca öğretmeni Klara Hasid (Matmazel Klara) tarafından 1906 yılında yaptırılan konak, yıllar içinde harabeye dönmüştü. Yaklaşık 9 yıl önce Edirneli iş insanı Hanife Gül Ercan tarafından satın alınan yapı, aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden kente kazandırıldı.

Titiz çalışma sonucu 10 odalı birinci sınıf butik otele dönüştürülen konak, gelecek aydan itibaren hizmete alınacak.

ÇEKÜL üyeleri otelde incelemede bulundu

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) üyeleri de konakta incelemede bulunarak Ercan'dan bilgi aldı.

İş insanı Ercan, burada yaptığı açıklamada, harap haldeki konakta 9 yıldır kapsamlı çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konağın her karışını işi bilen ustaların restore ettiğini belirten Ercan, "Biblo gibi bir bina ortaya çıkardık. İşi ehil ustalara verdik. Amacımız, Edirne'ye, turizme bu tarihi binayı tekrar kazandırmaktı. Bina bizim yaptığımız restorasyonla 2-3 asır daha yaşayacak." diye konuştu.

Ercan, konağın 10 odalı birinci sınıf butik otel olarak gelecek ay hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

ÇEKÜL Genel Sekreteri Ilgın Sözen de konağın sivil mimari örneklerine yakışır şekilde aslına uygun restore edildiğini anlattı.

Ercan'ın 9 yıldır büyük emek verdiğine değinen Sözen, "Anadolu'muzdan gelenleri ve yabancı konuklarımızı burada ağırlayacağız." dedi.