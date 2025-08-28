Edirne'de Sera Kurulumu Projesi İncelemesi

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, devam eden Sera Kurulumu Projesi kapsamında tamamlanan ve sürmekte olan seraları yerinde inceledi. Projenin finansmanının büyük bir kısmı Edirne Valiliği tarafından karşılanıyor.

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, il genelinde devam eden Sera Kurulumu Projesi muhtevasında yapımı tamamlanan ve devam eden sera alanlarını yerinde görerek, yetkililerden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, finansmanının yüzde 75'lik kısmı Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, kalan yüzde 25'lik kısmı ise üreticilerin kendi kaynakları tarafından karşılanan ve artık faaliyete geçmiş olan seralar incelendi.

Köse ayrıca, Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından finanse edilen ve yapımı halen süren yeni sera projelerinde de incelemelerde bulundu.

Bu projelerin de kısa sürede tamamlanarak ilin tarım altyapısına kazandırılmasının hedeflendiğini vurgulayan, "Çiftçimizin üretim kapasitesini ve gelir düzeyini doğrudan artıracak olan bu önemli projelerde emeği geçen başta İl Özel İdaresi, Trakya Kalkınma Ajansı ve Çevre Koruma Vakfı olmak üzere tüm kurum ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
