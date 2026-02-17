Edirne'de Ramazan sofraları mercek altında: Fahiş fiyat ve hijyen denetimleri arttırıldı

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların Ramazan ayında sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla kent genelinde gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket bilgileri ve hijyen durumlarını kontrol ederken, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de fiyat denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle Ramazan ayında tüketimi artan unlu mamuller, et ve et ürünleri, tatlılar, marketler ve toplu tüketim yerleri mercek altına alındı.

Yapılan kontrollerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket bilgileri, saklama ve muhafaza şartları ile fiyat etiketleri titizlikle incelendi. Mevzuata aykırı durumlar tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, eksikliklerin giderilmesi için süre verildi; ciddi ihlallerde ise yasal işlem uygulandı.

Denetimlere katılan Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve Ticaret İl Müdür Vekili Mustafa Kurt işletme sahiplerini bilgilendirerek kurallara uyum konusunda uyarılarda bulundu.

"Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Ramazan ayı boyunca denetimlerin artarak süreceğini vurguladı. Köse, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması en büyük önceliğimizdir. Bu çerçevede denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Köse, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirmelerinin denetimlerin etkinliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Fahiş fiyat artışlarına karşı da Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ortak denetimler gerçekleştirdiklerini söyleyen Köse, Her yıl Ramazan ayında denetimlere ağırlık verdiklerini ve bu yıl da hızlı şekilde başladıklarını aktardı.

Özellikle toplu tüketim yerleri, unlu mamul üretimi yapan işletmeler ile et ve süt üreticilerinde denetimlerin artırıldığını kaydeden Köse, kontrollerde etiket bilgileri, son kullanma tarihleri ve hijyen şartlarının titizlikle incelendiğini vurguladı.

"Geçen yıl 99 işletmeye yaklaşık 9,5 milyon lira idari para cezası uygulandı"

2025 yılı boyunca il genelinde yaklaşık 7 bin gıda işletmesine 8 bin 500'ün üzerinde denetim gerçekleştirildiğini açıklayan Köse, 5996 sayılı kanuna aykırı faaliyet gösteren 99 işletmeye yaklaşık 9,5 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

2026 yılına da yoğun bir denetim süreciyle başladıklarını belirten Köse, "15 Şubat itibarıyla 611 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde 11 işletmeye 1 milyon 180 bin TL idari para cezası uyguladık" diye konuştu.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de 502 denetim yaptığını aktaran Köse, 17 ihlal tespit edildiğini ve 67 bin TL ceza kesildiğini ifade etti.

Ramazan ayı boyunca denetimlerin süreceğini belirten Köse, özellikle Selimiye Camii çevresinde akşam saatlerinde yaşanacak yoğunluk nedeniyle kontrollerin artırılacağını söyledi. Gece üretim yapan fırınların da denetim kapsamında olduğunu kaydeden Köse, "Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Ramazan boyunca sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Denetimlerden memnun olduklarını söyleyen kentteki bir marketin sahibi Rıfat Mitrani, bu tür denetimlerin devamlı olması gerektiğini belirtti.

Markette alışveriş yapan vatandaşlar da denetimlerden memnun olduklarını ve her zaman yapılması gerektiğini söyledi. - EDİRNE