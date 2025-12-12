Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'nden "P2B Pompa İstasyonu" aracılığıyla Çakmak Barajı'na su aktarımının başladığını bildirdi.

Çakmak Barajı Pompa İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Sezer, Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ten bilgi aldı.

Vali Sezer, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımının başladığını belirterek, yatırımın bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla iki ay önce test amacıyla Meriç Nehri'nden baraja su verildiğini hatırlatan Sezer, "Deprem dönemine denk gelmesine rağmen 700 milyon liranın üzerindeki yatırımı hayata geçirerek çiftçilerimizin hayalini gerçekleştirdik." dedi.

Sezer, P2B Pompa İstasyonu aracılığıyla Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na yıllık 75 milyon metreküp su aktarımı yapılacağını söyledi.

"Amacımız, çiftçilerimize daha düşük maliyetle su ulaştırmak"

Edirne'de son iki yıldır ciddi bir kuraklık yaşandığını ifade eden Sezer, çiftçilerin zarar görmesini önlemek amacıyla çeşitli tedbirler aldıklarını söyledi.

Kentte önemli bir kesimin tarım ve üretimle uğraştığına dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz daha fazla üretim yapabilmek için düzenli suya ihtiyaç duyuyor. Attığımız adımlar bu ihtiyaca destek olacak. Buradaki temel amacımız, çiftçilerimize daha düşük maliyetle su ulaştırmak. Bu kapsamda güneş enerjisi santrali (GES) kurulması planlanıyor. Önümüzdeki yıl kuraklığın daha da artacağı öngörülüyor. Bu nedenle Meriç Nehri'nden akan her damla suyu değerlendirmek zorundayız."

Programa, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri, Edirne Sulama Birliği yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.