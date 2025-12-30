Edirne'de yağışların azalması tarımsal sulamada tasarrufu zorunlu kılıyor

Türkiye'nin önde gelen tarımsal üretim merkezlerinden Edirne'de, yağışların son 65 yılın en düşük seviyesine inmesi tarımda suyun verimli kullanılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ekim 2024 - 30 Eylül 2025 dönemini kapsayan 2025 su yılında Türkiye genelinde metrekareye düşen toplam yağış miktarı 422,5 kilogram olarak ölçüldü.

Bu değer, 1991-2020 yıllarını kapsayan uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 26,3, 2024 su yılına göre de yüzde 29,2 azalma gösterdi.

Kuraklığın en çok etkilediği illerden biri olan Edirne'de, yağışlar son 65 yılın en düşük seviyesine indi. Bu durum, tarımsal sulamada tasarruf ve yeni uygulamaların zorunlu hale geldiğini ortaya koydu.

Tarımsal sulama planlı ve tasarruflu yapılmalı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AA muhabirine yağışların ciddi oranda azalmasının, mevcut su kaynaklarının planlı, tasarruflu ve etkin bir şekilde yönetilmesini zorunlu hale getirdiğini söyledi.

İklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çeşitli tedbirlerin hayata geçirildiğini belirten Köse, "Kuraklıkla mücadele kapsamında basınçlı sulama sistemleri ile damla sulama uygulamalarının yaygınlaştırılması, suyun bitki kök bölgesine doğrudan ve kontrollü verilerek kayıpların azaltılması hedeflenmektedir." dedi.

Köse, sulama ihtiyacı daha düşük olan ürünlerin tercih edilmesi ve münavebe (nöbetli) uygulamalarıyla toprak ve su kaynaklarının korunmasına yönelik planlamalar yapıldığını da dile getirdi.

Üreticilerin su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü anlatan Köse, "Suyun tarımsal üretimde daha verimli kullanılmasına yönelik modern uygulamalar teşvik edilmektedir. Su kaynaklarımızın korunması, tarımsal üretimin devamlılığı ve üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması amacıyla alınan önlemler kararlılıkla uygulanmaya devam edecektir. Suyun her aşamada tasarruflu ve etkin kullanımı temel önceliğimizdir." diye konuştu.

Kuraklık verim kayıplarına yol açıyor

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da yağışlardaki ciddi düşüşün tarımsal sürdürülebilirlik açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

Trakya'nın verimli tarım topraklarının kuraklıktan olumsuz etkilendiğini anımsatan Arabacı, ayçiçeği başta olmak üzere buğday ve diğer ürünlerde verim kayıpları yaşandığını ifade etti.

Türkiye'nin çeltik üretiminin yarısına yakınının yapıldığı Edirne'de, üreticilerin sulama sıkıntısı çekmemesi için Valilik başkanlığındaki komisyonun tedbirler aldığını dile getiren Arabacı, "2024'te ciddi verim kayıpları yaşadık ama bu yıl alınan tedbirler sayesinde verimlerimiz geçen yıla kıyasla iyi oldu. Ancak yine kurak dönemlerden geçiyoruz. 2026 yine üreticiyi korkutuyor. Mevcut su kaynaklarımızı planlı kullanmamız gerekiyor. İnşallah güzel yağışlar olur ve üreticilerimiz yüksek verimle emeğinin karşılığını alır." ifadelerini kullandı.

Arabacı, suyu en çok tüketen tarım ürünlerinin başında çeltik geldiğini, 2026'da baraj ve nehirlerin doluluk oranlarına göre ekim alanlarının belirleneceğini kaydetti.