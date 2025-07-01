Edirne'de Buğday Hasadı: Vali Sezer Çiftçilerin Yüzünü Güldürdü

Edirne'de Buğday Hasadı: Vali Sezer Çiftçilerin Yüzünü Güldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de buğday hasadı devam ediyor. Vali Yunus Sezer, verimin 500 kilograma ulaştığını ve alım fiyatının çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirtti. Sezer, buğday satış seansına katılarak çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Türkiye'nin önemli buğday üretim illerinden Edirne'de, buğday hasadına katılan Vali Yunus Sezer, verimin ve alım fiyatının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Edirne'de, buğday hasadı devam ediyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, Büyükdöllük köyünde buğday hasadına katıldı. Biçerdöverin direksiyonuna geçerek buğday hasadı yapan Sezer, ardından açıklamalarda bulundu. Buğdayda verimin 500 kilograma ulaştığını belirten Vali Sezer, açıklanan alım fiyatıyla birlikte çiftçinin yüzünün güldüğünü ifade etti.

Vali Sezer ardından Ticaret Borsası'nda buğday satış seansına katıldı. Hasat edilen buğdayların borsada elektronik ortamda satışını takip eden Sezer, çiftçilere bereketli sezon diledi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı

Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı
Bakan Yumaklı son durum raporunu paylaştı: 6 yangın devam ediyor

4 ilde yangınlar devam ediyor! İşte en sorunlu bölge
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Parkta korkunç anlar! Ekmek bıçağı ile genç kıza saldırdı

Parkta korkunç anlar! Ekmek bıçağı ile genç kıza saldırdı
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
Okan Buruk tam 7 futbolcunun kalemini kırdı

Yeni sezonda yoklar! Tam 7 futbolcunun kalemini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.