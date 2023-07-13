Edirne'de Buğday Hasadı Sonrası Balya İşçilerinin Zorlu Mesaisi
Ekonomi Haberleri
Edirne'de buğday hasadının ardından balya işçileri, buğday saplarını 25 kiloluk balyalara dönüştürmek için çalışıyor. Sıcak havaya rağmen işçiler, güneşten korunarak ekmek parası kazanıyor. İşçiler, günde ortalama 2 bin 500 lira kazanıyor.
EDİRNE'de buğday hasadının ardından balya işçilerinin de zorlu mesaisi başladı. Buğday saplarının 25 kiloluk balyalara dönüştürüldüğü tarlalarda işçiler, 38 derecelik sıcağa rağmen çalışıp, ekmek parası kazanıyor.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Ekonomi
Ekonomi Haberler