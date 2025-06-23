Edirne'de Biçerdöver ve Balya Makineleri Kontrol Ediliyor

Edirne'de Biçerdöver ve Balya Makineleri Kontrol Ediliyor
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Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, buğday hasadında kullanılan biçerdöver ve balya makinelerinin denetimlerini sürdürüyor. Operatör belgesi ve yangın güvenliği önlemleri vurgulandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlisi personeli, bölgede devam eden buğday hasadında kullanılan biçerdöver ve balya makinelerini kontrol ediyor.

Trakya'da buğday hasat ve harman işlemlerinin hız kazanmaya başlamasıyla, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlisi personelleri tarafından, biçerdöver ve balya makineleri kontrol ediliyor. Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede, denetimlerin hasat sonuna kadar devam edeceği ve tüm operatör ve makine sahiplerinin kurallara uymaları gerektiği belirtilerek, "Yapılan kontrollerde, biçerdöver kullanan kişilerin mutlaka operatör belgesinin bulunması, her biçerdöver ve balya makinesinde kolay ve rahat ulaşılabilir yerlerde 2 adet 6'şar kilogramlık yangın söndürme tüpünün bulundurulması, biçim yüksekliğinin tarla zemini ve arazinin yapısına dikkate alınarak belirlenmesi, hasadın devam ettiği alanlarda var ise köy muhtarlığına ait su tankerinin dolu olarak bulundurulması, ormanlık alanlara ve anayol kenarlarına bitişik parsellerde, hasat bitiminde en az 5-10 metrelik mesafede sürüm yapılarak tampon alan oluşturulması muhtemel yangınları önlemek açısından büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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