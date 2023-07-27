Edirne Belediyesi Personel Maaşlarını Yükseltti

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bekar ve çocuksuz en düşük personel maaşını 15 bin 17 lira, en yüksek net maaşı ise 17 bin 500 liraya yükselttiklerini bildirdi. Gürkan, DİSK Genel-İş Sendikası ile yapılan anlaşmanın en kısa sürede imzalanacağını belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bekar ve çocuksuz en düşük personel maaşını 15 bin 17 lira, en yüksek net maaşı ise 17 bin 500 liraya yükselttiklerini bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, DİSK Genel-İş Sendikası Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Hasseli ve Edirne Belediyesi Personel A.Ş'nin en düşük net maaşın 15 bin 17 lira, en yüksek net maaşın ise 17 bin 500 lira olması konusunda mutabık kaldıklarını ve sözleşmenin en kısa sürede imzalanacağını belirtti

Emekçilerin yanında olmaya ve maaş artışlarını yapmaya devam edeceklerini aktaran Gürkan, "Sözleşmemizi en kısa zamanda 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olarak çalışan arkadaşlarımıza, emekçi kardeşlerimize vermiş olacağız. İşçilerimize, emekçilerimize, alın teri döken kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşletmelere atık yağ denetimi

Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, işletmeleri, atık yağlarını lisanslı firmalara teslim edip etmedikleri konusunda denetliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre ekipler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan yetki devri ile Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.

B???????u kapsamda ekipler, Edirne'deki lokanta, ciğerci, otel gibi bitkisel atık yağ üreten işyerlerini, bitkisel atık yağlarını Bakanlıktan lisanslı ve belediye protokolleri mevcut olan firmalarla teslim edip etmediklerini kontrol ediyor.

Belediye ile protokolü olan firmalar 2 ring aracı ile işletme, tesis ve esnaflardan 60 litrelik mavi bidonlarla atık yağları toplarken, meskenlerden ise atık yağlar en az 5 litrelik bidonlar ile alınıyor.

İpsala Ticaret Borsası temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

İpsala Ticaret Borsası'nın temmuz ayı meclis toplantısı Ali Ercan başkanlığında, gerçekleştirildi.

Toplantıda borsanın akademik danışmanı Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu tarafından meclis üyelerine sunum yapıldı.

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer ve meclis üyeleri katıldı.