Edirne Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, altyapı çalışmaları kapsamında Edirne'yi daha sağlıklı su ile buluşturmak adına yatırımlarına devam ediyor. Edirne'nin 2050 yılına kadar içme suyu sorunu yaşamayacağını belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Yapımı devam eden 5 bin metreküp kapasiteye sahip 2 su deposundan biri tamamlanmak üzere. Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki su deposunu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, 29 Ekim'de hizmete sunuyoruz. Hayırlı olsun Edirne'm" dedi.

Edirne Belediyesi, 29 bin 952 metre Yağmur Suyu Şebeke İmalatı, 385 bin 062 metre İçme Suyu Şebeke İmalatı, 106 bin 694 metre Kanalizasyon Şebeke İmalatına kent gelinde devam ederken, bir taraftan da Edirne'ye 2 yeni su deposu kazandırıyor. 5 bin metreküp kapasiteye sahip olan bu iki yeni su deposundan biri Barutluk Mahallesi'nde bir diğeri ise Şükrüpaşa Mahallesi'nde yer alacak. Barutluk Mahallesi'ne yapılan 5 bin metreküplük su deposu Edirne Belediyesi'nin bir süre önce hizmete sunduğu Edirne İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılan suyu depolayarak, suyu kent geneline dağıtacak. Barutluk Mahallesi'ndeki bu deponun yapım işi ise tüm hızıyla devam ediyor.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde yer alan ve yapımı devam eden 5 bin metreküplük su deposu ise tamamlanmak üzere. Paşaçayırı mevkiinde bulunan 18 adet derin su kuyusundan temin edilen içme suyu, 800 mm çapındaki HDPE hattı ile terfi ettirilerek Şükrü Paşa Mahallesindeki 5 bin metreküplük kapasiteye sahip içme suyu deposuna aktaracak. Burada depolanan su, içme suyu şebekesine dağıtacak. Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki 5 bin metreküplük kapasiteye sahip su deposu, Cumhuriyetin 100. yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete sunulacak.

Edirnelilerin daha sağlıklı su ile buluşması ve 2050 yılına kadar su sorunu yaşamaması için önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Artan nüfus ve özellikle yaz mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle Süloğlu Barajı'ndan aldığımız suyun zaman zaman debisi düşüyor, şehir şebekesinde su sıkıntısı yaşıyorduk. 2014 yılında görev geldiğimizde Kırklareli Kayalı Barajı'ndan 20 milyon 500 bin metreküp temiz su getirmeyi planladık ve hedefimize ulaştık. Bu kapsamda Kırklareli Kayalı Barajı'ndan binlik çelik borularla 58 kilometre mesafeden yıllık 20 milyon 500 bin metreküp temiz su alınması için bir isale hattının yapılması; bu isale hattından gelecek suyun da arıtmaya tabi tutulması maksadıyla Lalapaşa kavşağına bir arıtma tesisinin yapılması adına DSİ Genel Müdürlüğü ile 2015 yılında protokol yaparak, bu hizmetimizi de Edirne'mize kazandırdık. Hemen ardından 29 bin 952 metre Yağmur Suyu Şebeke İmalatı, 385 bin 062 metre İçme Suyu Şebeke İmalatı, 106 bin 694 metre Kanalizasyon Şebeke İmalatı içeren altyapı çalışmalarına başladık. Şimdi İçme Suyu İmalatı kapsamında kentimize sağlıklı, kanserojen madde içermeyen bir içme suyu şebekesi kazandırıyoruz" dedi.

5 bin metreküplük su depolarının yapımının da devam edeceğini belirten Gürkan, "58 kilometre mesafeden Kayalıköy Barajı'ndan aldığımız suyu Edirne Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde arıtıyoruz. Burada arıttığımız su Barutluk Mahallesi'ndeki yeni su depomuzda depolanacak ve şehre dağıtılacak. Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki 5 bin metreküplük su depomuzda bitmek üzere 29 Ekim'de hizmete sunacağız. Paşaçayırı mevkiinde bulunan 18 adet derin su kuyusundan temin edilen içme suyu, 800 mm çapındaki HDPE hattı ile terfi ettirilerek Şükrü Paşa Mahallesindeki 5 bin metreküplük kapasiteye sahip içme suyu deposuna aktaracak, burada depolanan su, içme suyu şebekesine dağıtacak. 2014 yılında halkımıza tertemiz, sağlıklı su sunmak için yola çıktık. Şimdi bunu başarmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Edirne'miz hem 2050 yılına kadar içme suyu soruna yaşamayacak hem de tertemiz içme suyuna kavuşacak" diye konuştu.