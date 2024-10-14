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Edinburgh Dükü Kupası Türkiye Ayağı İstanbul'da Yapılacak

Edinburgh Dükü Kupası Türkiye Ayağı İstanbul'da Yapılacak
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26 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek Edinburgh Dükü Kupası, TİKAV koordinasyonunda düzenlenirken, turnuvanın galibi Windsor Kalesi'nde yapılacak dünya finallerine katılacak. Turnuvadan elde edilen gelir ise gençlerin bireysel gelişim programlarına destek olacak.

Golf dünyasının prestijli turnuvalarından Edinburgh Dükü Kupası'nın (Duke of Edinburgh Cup) Türkiye ayağı, Akfen Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinasyonunda 26 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ayağı İstanbul'daki Riva MVK Golf Sahası'nda gerçekleştirecek turnuvanın şampiyonu, her ülkeden finalistlerinin katılımıyla yılsonunda İngiltere'de düzenlenecek Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri'ne ve Windsor Kalesi'nde özel bir kutlama yemeğine katılmaya hak kazanacak.

TİKAV koordinasyonunda düzenlenen turnuva programında yapılacak açık arttırmadan elde edilen gelir 14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik gönüllü bireysel gelişim programı olan Uluslararası Gençlik Ödül Programı'na öğrenci kazandırılması çalışmalarına da kaynak olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Edinburgh Dükü Kupası Türkiye ayağının, yalnızca Türkiye'nin en prestijli golf etkinliklerinden biri olmakla kalmayıp aynı zamanda gençlerin bireysel gelişimlerini destekleyen önemli bir sosyal sorumluluk projesine de katkı sağladığına dikkati çekti.

TİKAV olarak, bu anlamlı turnuvayı düzenlemekten büyük gurur duyduklarını belirten Özalp, "Turnuvanın şampiyonu, İngiltere'de Windsor Kalesi'nde Türkiye'yi temsil etme onuruna sahip olacak. Ayrıca turnuva programı kapsamında düzenlenecek açık artırma, Uluslararası Gençlik Ödül Programı'na daha fazla gencin katılabilmesi için kaynak yaratacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi

Windsor Kalesi Etkinlikler istanbul Ekonomi Türkiye Kültür Güncel Dünya Spor

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