ECOWAS ve Fransa, 20 milyon avroluk tarımsal kalkınma anlaşması imzaladı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Fransa, bölgesel tarım politikasını desteklemek amacıyla 20 milyon avroluk tarımsal kalkınma anlaşması imzaladı. Anlaşma ile yerel süt ürünleri değer zincirlerinin geliştirilmesi ile gıda güvenliği ve depolama stratejisi desteklenecek.