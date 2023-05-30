ECOWAS ve Fransa, 20 milyon avroluk tarımsal kalkınma anlaşması imzaladı
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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Fransa, bölgesel tarım politikasını desteklemek amacıyla 20 milyon avroluk tarımsal kalkınma anlaşması imzaladı. Anlaşma ile yerel süt ürünleri değer zincirlerinin geliştirilmesi ile gıda güvenliği ve depolama stratejisi desteklenecek.
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Fransa, bölgesel tarım politikasını desteklemek amacıyla 20 milyon avroluk tarımsal kalkınma anlaşması imzaladı.
ECOWAS Komisyon Başkanı Omar Alieu Touray ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Nijerya Direktörü Xavier Muron, başkent Abuja'da ECOWAS'ın bölgesel tarım politikasına ilişkin iki finansman anlaşmasına imza attı.
Touray, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Fransa'nın AFD aracılığıyla ECOWAS'a çeşitli teknik ve mali destekte bulunduğunu belirtti.
20 milyon avroluk finansman, Batı Afrika'da yerel süt ürünleri değer zincirlerinin geliştirilmesi ile gıda güvenliği ve depolama stratejisini desteklemek için kullanılacak.