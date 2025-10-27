Haberler

Ecogreen Enerji Holding Halka Arzı Rekor Talep Topladı

Ecogreen Enerji Holding Halka Arzı Rekor Talep Topladı
Güncelleme:
Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Ecogreen Enerji Holding'in halka arzında yatırımcılar 110 milyon TL nominal değerli payların 8,94 katına kadar talep gösterdiler. Halka arzın büyüklüğü 1,14 milyar TL'ye ulaştı ve yatırımcılara 478 bin705 adet dağıtım yapıldı.

Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Ecogreen Enerji Holding halka arzında talep toplama işlemi sona erdi. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arz işleminde yatırımcılardan halka arz edilen payların 8,94 katı talep geldi.

Yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlarıyla Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük eden Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'nin halka arzında talep toplama süreci başarıyla sonuçlandı. Gedik Yatırım liderliğinde 22-23-24 Ekim 2025 tarihlerinde pay başına 10,40 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın büyüklüğü 1 milyar 144 milyon TL'yi bulurken, şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,37 oldu.

Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği Ecogreen Enerji Holding halka arzında, halka arz edilen 110.000.000 TL nominal değerli payların 8,94 katına denk gelen 983.147.718 TL nominal değerli pay talebi geldi. Yüksek katılım oranı hem sermaye piyasalarına olan ilgiyi hem de sürdürülebilir enerji yatırımlarına yönelik güveni pekiştirdi. Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 4,84 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 41,31 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 8,71 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 2,76 katı oranında talep geldi.

Halka arzda; 478 bin 335 adedi yurt içi bireysel, 284 adedi yüksek başvurulu yatırımcılar, 79 adedi yurt içi kurumsal ve 7 adedi yurt dışı kurumsal yatırımcılar olmak üzere toplam 478 bin 705 adet yatırımcıya dağıtım yapıldı. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 40, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 25, yurt dışı kurumsal yatırımcılar için yüzde 25, yüksek başvurulu yatırımcılar için ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.

"Halka arzla birlikte sürdürülebilir enerji yatırımlarına güçlenerek devam edeceğiz"

Ecogreen Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, halka arz sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ecogreen Enerji Holding markasının gücüne ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara teşekkürlerini ileterek şu mesajları paylaştı: "Yatırımcılarımızdan aldığımız yoğun talep ve geri bildirimler bizleri heyecanlandırırken, geleceğe ilişkin umutlarımızı da artırdı. Ecogreen Enerji Holding ailesine katılan yeni ortaklarımızın desteği ile birlikte enerji dönüşümü yolculuğumuzda daha kararlı adımlarla yürüyeceğimize gönülden inanıyorum. Halka arzla birlikte sermaye yapımızı daha da güçlendirerek hem mevcut yatırımlarımızı finanse etmeyi hem de yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi planlıyoruz. Sağladığımız finansmanın marka bilinirliğimize ve prestijimize sağladığı katma değerle kurumsal yapımızı kuvvetlendirirken, öncü vizyonumuz ve sermayemizden aldığımız güvenle yeni sürdürülebilir enerji yatırımlarına odaklanarak Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkıda bulunmaya devam edeceğiz." - DENİZLİ

