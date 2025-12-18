ECB Başkanı Lagarde, enflasyon görünümünün hala belirsiz olduğunu söyledi Açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin dirençli kaldığını belirterek, "Enflasyon görünümü, halen dalgalı olan uluslararası ortam nedeniyle olağanın üzerinde belirsizliğini korumaktadır." dedi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyinin yılın son para politikası toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel faizi sabit tutmasının ardından Frankfurt'ta basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Basın toplantısındaki konuşmasına para politikası kararlarını okuyarak başlayan Lagarde, ekonomi ve enflasyon eğilimlerine değindi, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin büyümeye devam edeceğini belirterek, gelecek yıllarda iç talebin ekonomik büyümenin ana motoru olacağını söyledi.

Küresel ortamın ekonomik büyümenin önünde engel olacağına işaret eden Lagarde, altyapı ve savunmaya yönelik kamu harcamalarının büyümeyi destekleyeceğini vurguladı.

Lagarde, enflasyonun bahardan bu yana "dar bir aralıkta" seyrettiğini ve yüzde 2'lik bankanın hedefiyle uyumlu olduğunu belirtti.

Avro Bölgesi ekonomisinin dirençli kaldığını dile getiren Lagarde, şunları söyledi:

"Enflasyon görünümü, halen dalgalı olan uluslararası ortam nedeniyle olağanın üzerinde belirsizliğini korumaktadır. ABD'nin gümrük vergilerindeki artışın Avro Bölgesi ihracatına talebi azaltması ve kapasite fazlası olan ülkelerin Avro Bölgesi'ne ihracatını artırması halinde enflasyon, daha düşük seviyelerde gerçekleşebilir. Ayrıca, avronun güçlenmesi, enflasyonu beklenenden daha fazla düşürebilir. Finansal piyasalardaki dalgalanma ve riskten kaçınma eğiliminin artması, talebi baskı altında tutabilir ve dolayısıyla enflasyonu da düşürebilir."

""Ücretler, bizi beklenenden daha yüksek seviyede şaşırttı"

Enerji fiyatlarının azalması nedeniyle enflasyonun kısa vadede düşeceğini dile getiren Lagarde, parçalanmış tedarik zincirlerinin, ücret baskılarının ve aşırı hava olaylarının ise enflasyonu yükseltebileceği uyarısında bulundu.

ECB Başkanı Lagarde, "Ücretler, bizi beklenenden daha yüksek seviyede şaşırttı. Önümüzdeki dönemde ücretlerin hafif bir düşüş eğilimi göstereceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Avrupa Merkez Bankasının faiz oranları konusunda hala iyi bir konumda olup olmadığına ilişkin Lagarde, faiz oranının halen iyi konumda bulunduğunu ancak bunun statik durumda oldukları anlamına gelmediğini ifade etti.

"(Rusya-Ukrayna Savaşı) Belirsizlikleri yakından takip ediyoruz"

ECB Başkanı Lagarde, Rusya-Ukrayna Savaşı konusundaki belirsizliğin sürdüğünü hatırlatarak, belirsizlikleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Lagarde, ister jeopolitik, isterse aşırı kapasiteye sahip ülkelerden ticaret hareketleriyle ilgili belirsizlik olsun, özellikle Avrupa sınırlarında neler olup bittiğiyle ilgili belirsizliklere dikkat ettiklerinin altını çizdi.

Bugünkü toplantıda faiz indirimine ya da artışına yönelik bir tartışmanın olmadığını anlatan Lagarde, ücretler konusunda epeyce tartışmanın yapıldığını söyledi.

Christine Lagarde, "Faiz oranı kararlarımız, gelen ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümü ve onu çevreleyen riskler ile temel enflasyon dinamikleri ve para politikası aktarımının gücü dikkate alınarak verilecektir." diye konuştu.

İhracatın sürdürebilir olduğunu kanıtladığını dile getiren Lagarde, kamu ve özel sektör yatırımlarının ekonominin büyümesi için lokomotif görevi göreceğini anlattı.

"ECB Başkanlığı için çok sayıda çok iyi aday var"

Bir gazetecinin, kendisinden sonra ECB'nin başkanlığı için favori adayının olup olmadığı sorusu üzerine Lagarde, favori bir adayının bulunmadığını belirtti.

Lagarde, "ECB Başkanlığı için çok sayıda çok iyi aday var ve Isabel (Schnabel), onlardan biri ama çok sayıda aday var ve eminim ki gelecekte daha fazlası da olacak ama kimin olacağı, hangi milliyetten olacağı konusunda hiçbir şey söylemeyeceğim. Bu, Avrupa Konseyinin kararı olacak ve karar, bu güzel kurumun dışında verilecek." dedi.

Dijital avronun ihracına ilişkin değerlendirmede bulunan Lagarde, ECB'nin bu konuda görevini yaptığına, bir sonraki adım için kararın Avrupa Parlamentosunda alınacağına işaret etti.

Lagarde, "Amacımız, dijital çağda finansal sistemin istikrarının temeli olan bir para biriminin olmasını sağlamaktır. Şu anda bu temel, esasen maddi bir forma sahip olan merkez bankası parasıdır, cüzdanınızda bulunan banknotlardır ancak dijital çağda bu egemenliğin dijital bir ifadesi ve mevcut finansal sistemimizin amacı için dijital bir temel olmalıdır. İşte biz de bunu takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.