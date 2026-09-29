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EBSO Başkanı Yorgancılar 17 yıl sonra görevi bırakma kararı aldı

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EBSO'nun eylül ayı olağan meclis toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 17 yıl başkanlık yaptığını belirterek kendi isteğiyle görevi bırakma kararı aldı. Yorgancılar, tasfiyeye konu edilen fonlarda Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını önemli buldu.

Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, odada 17 yıl yönetim kurulu başkanlığı yaptığını söyledi.

Kendi isteğiyle görevi bırakma kararı aldığını belirten Yorgancılar, "Bu bayrak yarışında, bizden önceki başkanlarımızın olduğu gibi, bizden sonra gelecekler eksiklerimizi tamamlayıp ülkeyi daha iyi, daha yukarılara götürebilmek için çalışma mecburiyetindeler." dedi.

Yorgancılar, tasfiyeye konu edilen fonlara değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklama son derece önemli. 'Kim olursa olsun üstüne gidilerek bu konu çözümlenecektir' diye bir açıklama yaptı. İnşallah sebebiyet verenler tamamen cezalandırılır ve gerekli bedeller ödetilir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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