EBSO, Başarılı Sanayi Kuruluşlarını Ödüllendirdi

Ege Bölgesi Sanayi Odası, üretim, yatırım ve büyüme alanlarında başarılı şirketler ile uzun süreli oda üyelerini ödüllendirdi. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, toplantıda Türkiye'nin büyüme beklentilerini ve Avro Bölgesi'nin ihracat üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), üretim, yatırım ve hızlı büyüme kategorilerinde başarı gösteren şirketler ile odanın 50-70 yıllık üyelerini ödüllendirdi.

EBSO tarafından düzenlenen "Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni ile İstişare Toplantısı" ESBAŞ Konferans Salonu'nda yapıldı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, toplantıda, odanın 2025 yılı faaliyetleri ve devam eden projeleri hakkında bilgi verdi.

Yabancı yatırımcının gelmesinde uzun vadeli politika belirlenmesinin önemli olduğunu anlatan Yorgancılar, Çin ve Hindistan'ın büyüme hızındaki düşüşün gelişmekte olan ülkeleri de olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yorgancılar, Avro Bölgesi'ndeki büyüme tahminlerine değinerek, "IMF'ye göre 1,1, Dünya Bankası'na göre 0,8, OECD'ye göre ise 1,0 büyüme beklentisi var. Bu bizi çok ilgilendiriyor, çünkü Avro Bölgesi bizim yaklaşık toplam 260 milyar dolarlık ihracatımızın 45-50 milyar dolarını yaptığımız bir bölge. Bu büyümenin aşağı yönlü gitmesi bizim üretimimizi de ihracatımızı da olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin yıl sonunda yüzde 3,2-3,7 civarında bir büyüme oranı yakalayacağını düşündüğünü belirten Yorgancılar, "Diğer rakamlara baktığımızda hakikaten başarılı ama 'bizim ülkenin ihtiyacı olan büyüme bu mudur?' derseniz, değil. Biz en az yüzde 5 ve üzerinde büyümemiz lazım, işsizliği aşağı çekebilmek için." dedi.

Yorgancılar, üretim olmadan kalkınma olamayacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından başarılı şirketler ile 50-70 yıllık oda üyelerine ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Ekonomi
