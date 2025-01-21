Ebru Özdemir, WEF Mühendislik ve İnşaat Sanayi Grubu Başkanlığı'na Atandı

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bünyesindeki Mühendislik ve İnşaat Sanayi Grubu Başkanlığı'na getirildi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Davos kasabasında bugün başlayan ve 24 Ocak'a kadar sürecek 55. Dünya Ekonomik Forumu'nda, 20'nin üzerinde mühendislik şirketinin yer aldığı Mühendislik ve İnşaat Sanayi Grubu Başkanlığı'na Ebru Özdemir atandı.

Bu göreve getirilen ilk Türk şirket temsilcisi ve kadın yönetici konumuna gelen Özdemir, üye şirketlerin yönetim kurulu başkanı ve üst düzey yönetici (CEO) düzeyindeki temsilcilerinden oluşan "Guvernörler Grubu"na, 2025-2027 arasında başkanlık edecek.

"Bu göreve getirilmek, beni gururlandırıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, zirvede ilklere imza attıklarını belirterek, "WEF gibi bir platformda küresel mühendislik devleri arasında bir Türk mühendislik şirketinin temsilcisi olarak bu göreve getirilmek, beni gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Limak Holding'in, grupta tek Türk şirketi olarak Türkiye'nin inşaat sektörünü temsil ettiğine işaret eden Özdemir, zirvenin kendileri için çok daha özel ve anlamlı bir hale geldiğini, Guvernörler Grubu'nda dünyanın önde gelen inşaat endüstrisi şirketlerinin yer aldığını, grubun tek kadın üyesi olarak başkanlık sorumluluğunu üstlenmenin heyecan verici olduğunu belirtti.

Topluluğun gelecek dönemdeki önceliklerini "sektördeki iş gücü, teknolojik entegrasyon ve yenilikçi iş modelleri" olarak sıralayan Özdemir, "WEF Mühendislik ve İnşaat Sanayi Grubu bünyesinde, sektörümüzün küresel şirketleriyle iki yıl boyunca yakın çalışma içinde olacağız ve küresel çapta sektörümüzün karşı karşıya olduğu zorluklara, ortak ve kalıcı çözüm önerileri geliştirmeye odaklanacağız." şeklinde görüş belirtti.

Özdemir, gündemlerindeki önemli başlıklardan birinin iş gücü olduğuna işaret ederek, "Sektörümüzün gelişimini önceliklendirerek yetenek açığını kapatmayı ve sektörümüzün taleplerini karşılamaya hazır iş gücü oluşturmayı önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üretkenliği artırmak, iş süreçlerindeki pozitif etkileri çoğaltmak ve projelerin her aşamasında verimliliği sağlamak için teknolojiyi tam anlamıyla benimsemek gerektiğine değinen Özdemir, şunları kaydetti:

"Yenilikçi iş modelleriyle, sektörümüzün değer zincirini daha dayanıklı ve güvenli hale getirebilir, sürdürülebilir altyapı çözümlerini küresel ölçekte genişletebiliriz. Bu kapsamda, ortak fikirler ve işbirliğiyle, hem sektörümüz hem de dünyamız için anlamlı eylemleri hayata geçirebileceğimize inanıyorum."