Ebru Özdemir'e İspanya'dan 'Mesleki Liyakat Ödülü'

Ebru Özdemir'e İspanya'dan 'Mesleki Liyakat Ödülü'
Güncelleme:
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Türkiye ile İspanya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesindeki katkıları dolayısıyla İspanya'da 'Mesleki Liyakat Ödülü'ne layık görüldü.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 9'uncu İspanya-Türkiye Ticaret Odası Ödülleri, her iki ülkenin iş ve diplomasi dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Türk şirketlerinin İspanya'daki büyük ölçekli projelerde artan varlığı ile iki ülkenin inovasyon ve sürdürülebilir büyümeye yönelik ortak vizyonunun ele alındığı programda, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir 'Mesleki Liyakat Ödülü'ne layık görüldü. Yapılan açıklamaya göre, Ocak 2024 tarihinden bu yana Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanlığı görevinde bulunan Özdemir'e bu prestijli ödülü, Türkiye ile İspanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere sağladığı önemli katkılar ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesindeki dinamik liderliği getirdi.

Limak'tan İspanya'ya güçlü imza

Açıklamaya göre, son 10 yılda iki ülke arasındaki ilişkiler; artan ticaret hacmi, karşılıklı yatırımlar ve altyapı, turizm, teknoloji, yenilenebilir enerji gibi stratejik sektörlerdeki iş birlikleriyle kayda değer bir ivme kazandı. Bu dinamik tablo içinde Limak'ın İspanya'daki varlığını güçlendirmesi ve ülkeye dönük uzun vadeli taahhüdünü somut projelerle pekiştirmesi, uluslararası arenada elde edilen ödülde önemli referanslar olarak değerlendirildi.

Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden FC Barcelona'nın mabedi Spotify Camp Nou'nun yenilenmesi ve genişletilmesi projesini üstlenen şirket, bu projeyle Türk mühendislik birikimini uluslararası arenada görünür kıldı. Limak Vakfı'nın 10 yılı geride bırakan Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinin yurt dışı yapılanması Global Engineer Girls programının İspanya'da hayata geçirilmesi ise bir diğer önemli unsur oldu. Türkiye, İspanya, Kosova, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan, Mozambik ve Fildişi Sahili ile uluslararası alanda büyümeye devam eden sosyal etki hareketi; genç kadın mühendis adaylarına eğitim, mentörlük ve kariyer desteği sunarak STEM alanlarında fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefliyor. - İSTANBUL

