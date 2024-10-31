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E-ticarette yeni dönem başladı! Kurallara uymayanlar 24 saat içinde engellenecek

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Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen yönetmelikle E-ticarette yeni dönem başladı. Söz konusu düzenlemeyle birlikte satış ilanlarında Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri zorunlu hale gelirken bu kuralları taşımayanları ilanları engellenecek. Herhangi bir internet sitesinde güvensiz ya da ticarete uygun olmadığı tespit edilen uygunsuz ürünlerin satışının belirlenmesi durumunda bu ilanlar 24 saat içerisinde satıştan kaldırılacak.

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikle, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen veya bulundurulan ürünlerle ilgili kurallar belli oldu. Buna göre, arz koşullarına, satış ilanlarına, bu ürünleri piyasaya sunan ya da piyasada bulunduran iktisadi işletmecilerle çeşitli hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine, yetkili kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarına ve bu çerçevede yürütülecek piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

HERKES İSTEDİĞİ GİBİ SATIŞ YAPAMAYACAK

Bu yönetmelikle birlikte E-ticarette yeni dönem başladı. Artık herkes istediği gibi internet ortamında satış gerçekleştiremeyecek. Ticaret Bakanlığı belirlediği esaslarla birlikte, başta internet olmak üzere "uzaktan iletişim araçları" kullanılarak yapılan satışlar için yeni önlemler belli oldu.

24 SAAT İÇERİSİNDE KALDIRILACAK

Ticaret Bakanlığı e-ticarete ilişkin yeni düzenlemeleri tek tek açıkladı. Söz konusu düzenlemeyle birlikte satış ilanlarında Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri zorunlu oldu. Bu kuralları taşımayanların ilanları engellenecek. Buna göre herhangi bir internet sitesinde, güvensiz ya da ticarete uygun olmadığı tespit edilen uygunsuz ürünlerin satışının belirlenmesi durumunda bu ilanların 24 saat içerisinde satıştan kaldırılması zorunlu olacak.

E-ticarette yeni dönem başladı! Kurallara uymayanlar 24 saat içinde engellenecek
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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