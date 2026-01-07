İş dünyasından e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılmasına yönelik değerlendirme

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu ve Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, yurt dışındaki e-ticaret platformlarından gerçek kişiler adına gelen, kıymeti 30 avroya kadar eşyanın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle ithalatının sonlandırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada yurt dışından e-ticaretle alınan ve 30 avroya kadar değeri bulunan eşyalar için basitleştirilmiş gümrük döneminin sona erdiği paylaşılmıştı.

Açıklamada, "Daha önce üç ürün grubuyla sınırlı olarak uygulanan düzenleme genişletilerek, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere yurt dışı e-ticaret platformları üzerinden satışı yapılan tüm ürünler bakımından sipariş edilen eşyanın değerine bakılmaksızın 'basitleştirilmiş gümrük beyannamesi' uygulamasına son verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Ayrıca düzenlemenin tedavi, sağlık, eğitim, bilim ve araştırma gibi alanlardaki ihtiyaçları aksatmayacak şekilde istisnalar içerdiği belirtilmişti.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan ETİD Başkanı Çevikoğlu, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, yurt dışından posta ve kargo yoluyla 30 avroya kadar olan eşyalara tanınan gümrük muafiyetinin kaldırıldığını, kararın 30 gün sonra yürürlüğe gireceğini belirtti.

Bireysel yurt dışı alışveriş limitinin 6 Ağustos 2024 itibarıyla 150 avrodan 30 avroya indirildiğini ve vergi oranlarının güncellendiğini anımsatan Çevikoğlu, "27 Aralık 2024'te ise muafiyete konu ürün bedeline kargo masrafları da dahil edilmişti. Yurt dışı alışverişlerin haksız rekabet yaratacak şekilde kontrolsüz büyümesi yerel perakende ekosistemimiz, üretim gücümüz, istihdam ve vergi gelirlerimiz ile cari açığımız açısından önemli riskler doğurmaktadır. AB ve ABD'nin de benzer eğilimlere karşı tedbir arayışını dikkate aldığımızda, bu adımı başta ürün güvenliği, çevre standartları, haksız rekabet, esnaf ve zanaatkarın korunması, ülkemizin gümrük ve vergi gelirleri bakımından değerli buluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"E-ticaret alanındaki düzenlemelerinin sektörümüzün sağlıklı gelişimini destekleyeceğine inanıyoruz"

Hakan Çevikoğlu, yakın zamanda AB'de de düşük değerli e-ticaret paketlerine ilişkin 150 avro gümrük vergisi muafiyetinin kaldırılması yönünde siyasi uzlaşı sağlandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"1 Temmuz 2026'dan itibaren 150 avro altı küçük paketlere sabit bir gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor. Benzer bir şekilde ABD'de uzun yıllardır uygulanan 800 dolar 'de minimis' eşiği, düşük değerli paketlerin vergisiz ve daha basit prosedürle ülkeye girişini sağlıyordu ancak e-ticaret hacmindeki hızlı artış ve güvenlik/kaçak ürün endişeleri nedeniyle ABD'de de minimis uygulaması daraltıldı ve paket bazında daha ayrıntılı veri/GTİP bilgisi talep edilmesi yönünde karar alındı."

ETİD olarak Türkiye'deki uygulamanın aynı hedefe odaklanarak özellikle üçüncü ülke kaynaklı riskli akışları etkin biçimde kontrol altına almasını, buna karşılık AB ile Gümrük Birliği kapsamında A.TR'li serbest dolaşım mallarına ilişkin geleneksel ticareti aksatmadan, sade ve öngörülebilir bir çerçevede yürütülmesini önemsediklerini belirten Çevikoğlu, "Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve e-ticaret gönderilerine uygulanacak gümrük rejimi başlıklarında görüşmelerin sürdüğünü biliyoruz. Önümüzdeki dönemde, tarafların pozisyonlarına bağlı olarak bu alanda yeni adımların ve düzenlemelerin gündeme gelmesini muhtemel görüyoruz. ETİD olarak Ticaret Bakanlığımızın e-ticaret alanındaki düzenlemelerinin sektörümüzün sağlıklı gelişimini destekleyeceğine inanıyor, kararın ülkemiz ve sektörümüz adına hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Vergisi ödenip buradaki antrepolardan dağıtımı yapılan ürünler ülkemizde her platformda satılabilir"

BMD Başkanı Öncel de gümrük vergisinden muaf bir şekilde ürün satışı yapan e-ticaret platformları nedeniyle ülkede tüm perakende ticaretin haksız rekabetle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Ticaret Bakanlığının Ekim 2025'te ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla "basitleştirilmiş gümrük beyannamesi" kapsamında yurda sokulmasına kısıtlama getirdiğini anımsatan Öncel, şunları kaydetti:

"Kapsamın tüm ürün grupları için genişletilmesini, haksız rekabetin önlenmesinin yanı sıra tüketici güvenliği ve sağlığının korunması adına da çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Burada bir konunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Eşit vergilendirme koşullarında, gerekli test aşamalarından geçirilerek ithal edilen, vergisi ödenip buradaki antrepolardan dağıtımı yapılan ürünler ülkemizde elbette her platformda satılabilir."

