E-Ticaretin Geleceği Zirvesi: Teknoloji ve Tüketici Davranışlarındaki Değişim

İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği (İEAD) Başkanı Mehmet Hüseyin Bilgin, artık gözünü açtığında akıllı telefonlarla ve tabletlerle tanışan, farklı yaşam tarzına ve tüketim kültürüne sahip yeni bir tüketici neslin geldiğini belirterek, "Hem teknolojideki hem de tüketici davranışlarındaki gelişmeler e-ticareti bambaşka bir yere götürecek ve orada önemli değişimler olacak." dedi.

Türkiye e-ticaret ekosisteminin önde gelen aktörlerini bir araya getiren, e-ticaretin geleceğinin rekabet, regülasyon ve tüketici deneyimi odağında konuşulduğu "Yapay Zeka Çağında e-Ticaretin Geleceği" zirvesi Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla başladı.

Çevikoğlu, Ticaret Bakanlığının himayesinde, İEAD ev sahipliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye e-Ticaret Sektör Meclisi, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen zirvenin açılışında konuştu.

Zirvenin konusunu nasıl seçtiklerine değinen Bilgin, teknolojideki gelişmelerin e-ticareti nasıl etkilediğine ilişkin örnekler verdi.

Bilgin, yapay zeka teknolojisinin etkilerinin insan yaşamına yönelik boyutunu, kapsamını, etkilerini ve sonuçlarını öngörme imkanının bulunmadığını kaydederek, "Ancak şunu biliyoruz ki özel hayatlardan yaşam tarzlarına kadar, eğitimden e-ticarete kadar hatta tüketici alışkanlıklarına kadar birçok alanda önemli değişimlere yol açacak." diye konuştu.

Yapay zekanın e-ticarette üretici ve satıcı tarafını tüketiciden daha fazla etkileyeceğini savunan Bilgin, bu alanda önemli değişimlere yol açacağını bildirdi.

"Teknolojideki gelişmeler e-ticareti bambaşka yere götürecek"

Mehmet Hüseyin Bilgin, tüketim alışkanlıklarındaki ve davranışlarındaki değişimlere değinerek, özellikle Kovid-19 ile birlikte e-ticaretin gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğinin altını çizdi.

"Artık gözünü açtığında akıllı telefonlarla ve tabletlerle tanışan, farklı bir yaşam tarzına ve farklı bir tüketim kültürüne sahip yeni bir tüketici nesil geliyor." diyen Bilgin, hem teknolojideki hem de tüketici davranışlarındaki gelişmelerin e-ticareti bambaşka bir yere götüreceğini ve orada önemli değişimler olacağını söyledi.

Bilgin, e-ticaretteki gelişmelerle birlikte ABD ve Avrupa'da bu alanda önemli regülasyonların hayata geçirildiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu 1980'lerden beri neredeyse 50 yıldır hiç olmadığı kadar işin içinde duruyor artık. Hem de çok güçlü bir ilişki var. Ülkemizde de bu alanda son yıllarda önemli düzenlemelerin yapıldığını biliyoruz. Bu zirveyle kamu, yani düzenleyici taraf ile sektör temsilcilerini bir araya getirerek beraber istişare edecekleri, sorunları birlikte konuşabilecekleri ve geleceğin yol haritasını birlikte tartışabilecekleri bir ekosistem oluşturmak istedik."

Zirve kapsamında 4 oturum düzenlenecek

e-Ticaret alanında kamu tarafı ile sektör temsilcilerini bir araya getiren zirve kapsamında gün boyunca "E-Ticaretin Geleceği", "Rekabet Boyutuyla E-Ticaretin Geleceği", "Regülasyon ve Tüketici Boyutuyla E-Ticaretin Geleceği" ve "Online Alışverişin Geleceği" başlıklı 4 oturum düzenlenecek.

Söz konusu oturumlarda kamu kurumlarının ve Türkiye'nin e-ticaret alanında faaliyet gösteren önemli şirketlerin üst düzey temsilcileri konuşmacı olarak yer alacak.