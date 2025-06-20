E-Ticaret ve E-İhracat Seminerleri Orta Karadeniz'de Gerçekleştirildi

E-Ticaret ve E-İhracat Seminerleri Orta Karadeniz'de Gerçekleştirildi
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen e-ticaret ve e-ihracat seminerleri, Çorum ve Samsun'da gerçekleştirildi. Girişimcilerin katıldığı programda, e-ticaret ekosistemi ve e-ihracat süreçleri hakkında bilgi verildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda e-ticaret ve e-ihracat odaklı seminer programları düzenlendi.

Seminerler; Çorum'da Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (Avrupa İşletmeler Ağı) iş birliğinde, Samsun'da ise OKA ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliklere, işini dijital mecralara taşımak ve sınır ötesi pazarlarda yer almak isteyen girişimciler ile girişimci adayları katıldı.

Programların ana oturumunda, bir e-ticaret şirketinin yöneticisi Mutlu Çevik, katılımcılara e-ticaret ve e-ihracat ekosistemi üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda; Türkiye'nin e-ihracattaki rekabet avantajları, hedef pazarlar, karşılaşılan zorluklar ve sağlanan kolaylıklar gibi başlıklarda bilgi paylaşımında bulunuldu. Ayrıca, bir siparişin ihracat operasyon süreci üzerinden "E-İhracata Nasıl Başlanır?" sorusu uygulamalı örneklerle yanıtlandı.

Seminerlerin son bölümünde katılımcıların soruları yanıtlandı ve sektörel deneyim paylaşımına dayalı interaktif bir oturum gerçekleştirildi.

Katılımcıların, e-pazar yerleri üzerinden gerçekleştirilen e-ihracat sürecinin ulaşılabilir, yönetilebilir ve sürdürülebilir bir model olduğunu doğrudan sektör temsilcisinden dinleme fırsatı bulduğu seminerler ilerleyen günlerde Amasya ve Tokat illerinde de düzenlenecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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