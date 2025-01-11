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E-Ticaret Türkiye Ekonomisini Büyütmeye Devam Ediyor

E-Ticaret Türkiye Ekonomisini Büyütmeye Devam Ediyor
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MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir, Türkiye'de e-ticaretin her yıl iki katı artış gösterdiğini belirtti. 'SwipeUp Summit' etkinliğinde konuşan sektör temsilcileri, dijital dönüşümün önemine dikkat çekti. E-ticaretin Türk ekonomisine katkısı ve gelecekteki potansiyeli vurgulandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir, Türkiye'de e-ticaretin her yıl daha da büyüdüğünü belirterek, "Verilere göre her yıl bir önceki yılın yaklaşık iki katı kadar ticaret hacmi artıyor ve değişen dijital dönüşümle birlikte şirketlerin dijital dönüşümü bir zorunluluk olarak da sahiplenmesi gerekiyor." dedi.

Genç MÜSİAD'ın geleceğe dönük vizyonuyla hayata geçirilen, ticarette dijital dönüşümü ve yeni trendleri mercek altına alan "SwipeUp Summit: Ticarete Yolculuk" programı, MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sadece profesyonelleri değil, sektöre ilgi duyan öğrenci ve girişimcileri de bir araya getiren, e-ticaret ve dijital dönüşüm üzerine odaklanan zirve, açılış konuşmalarının ardından oturumlarla devam etti.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de e-ticaretin her yıl daha da büyüdüğünü, verilere göre her yıl bir önceki yılın yaklaşık iki katı kadar ticaret hacminin arttığını ve değişen dijital dönüşümle birlikte şirketlerin dijital dönüşümü bir zorunluluk olarak da sahiplenmesi gerektiğini söyledi.

E-ticaretteki başarının Türk ekonomisinin büyümesine ve özellikle dünyadaki ticaret rekabetinin büyümesinde en büyük parametre olacağına işaret eden Özdemir, etkinlikle düzenlenen panellerde e-ticarete yönelik faydalı fikirlerin paylaşılacağını dile getirdi.

"Türkiye'de ortalama 100 üründen yaklaşık 20'si internet üzerinden satılıyor"

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan da Türkiye'de e-ticaret sektöründe çok uzun sürede olsalar da halen yolun çok başında bulunduklarını ifade ederek, Türkiye'de ortalama 100 üründen yaklaşık 20'sinin internet üzerinden satıldığını ama dünyada bu rakamların 40'lara 45'lere hatta 50'lere kadar çıktığını belirtti.

İnan, gelecek yıllarda e-ticarette büyük bir potansiyelin olduğuna dikkati çekerek "İçinde bulunduğumuz coğrafyanın ilerisinde olmamıza rağmen aslında Türkiye'deki ticaret ekosisteminin iki-üç kat büyümesini önümüzdeki 5-6 sene içerisinde bekliyoruz." dedi.

Tek bir ülkeye bağlılığın ve talep arttığı durumda yoğunluk yaşanmasının dünyanın lojistik altyapısına inanılmaz bir etki yaptığını dile getiren İnan, "Özellikle Kovid sonrasında biz dünyanın lojistik altyapısının farklı ülkeler arasında çok hızlı geliştiğine tanıdık olduk." değerlendirmesinde bulundu.

İnan, Türkiye'nin, içinde bulunduğu bölgeyi beslemekle beraber bu bölgede bazı kategorilerde rekabetçiliği ile öne çıkan bir ülke olduğunu kaydetti.

"Perakendenin yüzde 25'i Türkiye'de e-ticaret üzerinden devam ediyor"

Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel ise perakendenin yüzde 25'inin Türkiye'de e-ticaret üzerinden devam ettiğini ifade etti.

Şu an küresel bir marka olmak isteyenlerin ilk yaptığı planın bir pazar yerinde bir alanı domine edip farklı ülkelere açılmak olduğunu aktaran Ertemel, "Eskiden bu serüven çok daha farklı proseslerden geçiyordu. Dolayısıyla biz gençlerin, girişimcilerin ana gündemlerinden birisi e-ticaret oldu." dedi.

Türkiye'nin ekonomik anlamda bu ufak dalgalanmalardan etkilenmemesinin en önemli hikayesinin markalaşmanın artması, katma değerin fazlalaşması ve inovasyon mantığıyla üretimin yapılması olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
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