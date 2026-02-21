Haberler

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Güncelleme:
SGK'nın yapay zeka destekli denetimlerinde sahte veya hatır sigortası tespit edilen kişilerin emeklilikleri iptal ediliyor. e-Devlet hizmet dökümündeki "K, Ş, S" kodları inceleme ve sahtecilik şüphesini gösterirken, hileli işlem belirlenmesi halinde ödenen maaşlar faiziyle geri isteniyor ve süreç adli yaptırımlara kadar uzanabiliyor.

  • Sosyal Güvenlik Kurumu, sahte sigorta ve 'hatır sigortası' yoluyla haksız kazanç elde edenlere karşı denetimlerini sıkılaştırdı.
  • Son 5 yılda fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterildiği tespit edilen yaklaşık 650 bin kişinin emeklilik işlemi iptal edildi.
  • e-Devlet hizmet dökümünde 'S' kodu, işlemin sahte olduğunun kesinleştiğini gösteriyor ve bu durumda primler siliniyor, emeklilik iptal ediliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigorta ve "hatır sigortası" yoluyla haksız kazanç elde edenlere karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Yapay zeka destekli sistemlerle yürütülen incelemelerde, e-Devlet hizmet dökümünde yer alan bazı harf kodlarının emekliliğin iptaline ve adli sürece kadar uzanabilecek sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

650 BİN EMEKLİLİK İPTAL EDİLDİ

Son 5 yıllık verilere göre fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterildiği tespit edilen yaklaşık 650 bin kişinin emeklilik işlemi iptal edildi. SGK'nın yeni nesil algoritmalarla sahte iş yerlerini, tabela şirketlerini ve gerçeğe aykırı sigorta bildirimlerini kısa sürede tespit ettiği ifade ediliyor.

"K, Ş, S" KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanların aktardığına göre e-Devlet hizmet dökümünde yer alan harf kodları şu anlamlara geliyor:

  • K (Kontrollü): İş yerinin inceleme altında olduğunu gösteriyor.
  • Ş (Şüpheli): Sigorta bildiriminde ciddi usulsüzlük şüphesi bulunduğunu ifade ediyor.
  • S (Sahte): İşlemin sahte olduğunun kesinleştiğini gösteriyor. Bu durumda primler siliniyor ve emeklilik iptal ediliyor.

Özellikle "S" kodunun ağır yaptırımlara işaret ettiği belirtiliyor.

MAAŞLAR FAİZİYLE GERİ İSTENİYOR

Hileli yöntemlerle emekli olduğu belirlenen kişilerden yalnızca maaş kesintisi yapılmıyor. SGK, bugüne kadar ödenen emekli maaşlarını ve sağlanan sağlık hizmetlerinin bedelini yasal faiziyle birlikte geri talep ediyor. Sürecin haciz işlemlerine ve "resmî belgede sahtecilik" suçlamasıyla yargılamaya kadar uzanabildiği ifade ediliyor.

"YASAL YOLLARI TERCİH EDİN" UYARISI

Uzmanlar, fiilen çalışılmayan bir iş yerinde sigortalı görünmenin hem çalışan hem de işveren açısından ağır sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, isteğe bağlı sigorta gibi yasal seçeneklerin değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Vatandaşlara e-Devlet kayıtlarını düzenli kontrol etmeleri ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden başvuru yapmaları tavsiye ediliyor.

500

Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Adam parasını Ödemiş neyin sahtesi bu sgk ne yapacağını şaşırmış artık

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

bu ne saçma iş, o zaman isteğe bağlı sigortalılık prim ödemelerini de kaldırın!

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıuğur yeni:

zaten o 4 yıldır kalktı

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

60 yaşına gelmiş birini hangi yaptırımla korkutabilirsin ki ? zorlama hapsi dışında para yüzünden hapse de atamıyorsun ?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

benim o yönden korkum yok yıllarca servis yaptığım yüzlerce kişi şirketimde çalıştığıma dair bana şahitlik yapar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAllahın kulu:

Korkmana gerek yok

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıDelololiko:

Artık ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu adamlar primlerini ödemediler mi ?Adamların ödedikleri primleri yerken, sesiniz çıkmıyordu.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

