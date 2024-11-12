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3 bin liranın üzerindeki alışverişlerde e-arşiv zorunluluğu 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2025'ten itibaren 3 bin lira üzerindeki faturaların e-arşiv olarak düzenlenmesini zorunlu hale getirdi. Ayrıca, elektronik belge uygulamalarıyla ilgili yeni düzenlemeler getirildi.

E-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 3 bin lirayı aşması durumunda, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren de fatura tutarına bakılmaksızın e-arşiv faturası düzenleme zorunluğu getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BİLGİLER ELEKTRONİK ORTAMDA DOĞRULANIYOR

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, tebliğle, Kanun'da yer alan ve vergi mükellefleri tarafından kullanılan ancak henüz elektronik belge olarak düzenlenemeyen gider pusulasının elektronik ortamda düzenlenebilmesinin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla belgenin taraflarca ıslak imzayla imzalanması yerine tarafların bilgilerinin elektronik ortamda ya da iletişim araçları yoluyla doğrulanabilmesine imkan sağlandı.

Benzer şekilde halihazırda elektronik ortamda düzenlenebilen müstahsil makbuzunun da elektronik ortamda düzenlenebilmesinin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması için söz konusu belgenin taraflarca ıslak imzayla imzalanması yerine tarafların bilgilerinin elektronik ortamda ya da iletişim araçları yoluyla doğrulanabilmesine olanak tanındı.

Ayrıca, finansman ve tasarruf finansman şirketleriyle ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarına banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi işlemlerine istinaden e-dekont düzenleyebilme imkanı getirildi.

Gerek risk analiz çalışmalarının etkinliğinin artırılması gerekse muhasebe ve beyan süreçlerinin etkinleştirilmesi amacıyla, e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların, vergiler dahil, toplam tutarının 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 bin lirayı aşması halinde, 1 Ocak 2026 tarihinden itibarense tutarına bakılmaksızın, e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunluğu getirildi.

VERGİ GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ UYGULAMA

Diğer taraftan, vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla, üretilen ve ithal edilen inşaat demirinin, üretim ve ithalat aşamasından yapı müteahhidine teslimine kadar olan tüm süreçlerin elektronik olarak izlenebilmesi amacıyla hayata geçirilen İnşaat Demiri İzleme Sistemi'ne dahil olma zorunluluğu olan mükelleflerden, brüt satış hasılatı 1 milyon liranın üzerinde olanlara, e-irsaliye uygulamasına dahil olma yükümlülüğü getirildi.

Mükelleflerin elektronik belge uygulamalarını kullanma yöntemlerinden olan doğrudan entegrasyon yönteminin etkinleştirilmesi ve belirli kapasite ve bilgi işlem alt yapısına sahip olan mükelleflerin bu yöntemi kullanabilmesinin temin edilebilmesi amacıyla da bazı düzenlemeler yapıldı.

EKSİKLİKLERİ DÜZELTMEYENLERE YAPTIRIM

Tebliğle, elektronik belge uygulamaları kapsamında mükelleflere hizmet verebilmek üzere GİB tarafından kendisine izin verilen özel entegratörlerden elektronik belge uygulamalarına ilişkin mevzuat ve teknik düzenlemelere ilişkin usul ve esaslara aykırı davrandığı tespit edilenlere uygulanacak işlemlere ilişkin belirlemeler de yapıldı. Buna göre, eksikliği tespit edilen özel entegratörlere özel usulsüzlük cezası kesilecek ve eksikliğin giderilmesi istenecek. Verilen süre içerisinde söz konusu eksiklikleri gidermeyenlerle giderilmesi istenen eksikliği aynı takvim yılı içerisinde birden fazla kez tespit edilenlerin özel entegratörülük izinleri GİB tarafından iptal edilebilecek.

Benzer düzenlemeler elektronik belge uygulamalarını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığıyla kullanan mükellefler için de yapıldı.

3 bin liranın üzerindeki alışverişlerde e-arşiv zorunluluğu 1 Ocak'tan itibaren başlıyor
Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ne yapacaklarını şaşırdılar

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

2.999,90 TL satarlar yine e arşiv fatura kesmezler.

Yorum Beğen41
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Haber YorumlarıSÜMBÜLZADE:

kiralara çözüm bulsanız keşke.

Yorum Beğen34
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Haber YorumlarıA. Erol:

göstermelik bürokrasi ülkesi türkiye... kaldırımlarda onbinlerce araba park etmiş, tek bir polis yok, ceza kesen yok. gıda yerine zehir yiyoruz, denetim sıfır... milyonlarca araba için otopark yapılmıyor, belediyeler rant peşinde bina ruhsatı veriyor rastgele her yere! şehirlerde santim boşluk bırakmadı hırsızlar... her sene binlerce festival düzenleniyor... tam bir ilkelliğin içine düştük!

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Haber Yorumlarıhsyn cskn:

2030 da tek dünya devleti ilan edilecek küreselci abilerinin emirlerini uyguluyorlar artık adım adım özgürlükler gidecek dünyanın özellikle bizim insanımızın başı büyük belada çinde uyguladıkları puanlama sistemini getirecekler

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Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

iyiden iyiye kaşınıyorlar artık.

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Haber YorumlarıAGA:

bu daha çok vergi kaçırılmasına neden olacaktır. kimse fatura kesmek ya da almak için uüraşmayacak. bu arada semt pazarlarında fiş / fatura yok :) onu ne yapacağız?

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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

hayır 3000 liraya kadar düştünüzmü demekki durum vahim, sattıklarınıza sayın vatan hainleri devletimizi yediniz doymadınız

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