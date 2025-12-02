Haberler

Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam
Güncelleme:
Kamuda çalışan genel müdürler, daire başkanları, müfettişler ve uzmanların maaşlarına 30 bin lira seyyanen zam yapılmasın öngören düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yakın zamanda TBMM Genel Kurulu'na gelecek düzenleme ile 30 bin memur bu düzenlemeden yararlanacak.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda dikkat çeken bir önerge kabul edildi. Kamuda genel müdür, daire başkanı, müfettiş ve uzman pozisyonunda çalışan üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme komisyonda kabul edildi.

Memurlar'da yer alan habere göre 30 bin liralık seyyanen yapılacak maaş zammından şu isimler yararlanacak: TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TÜİK Başkan, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, Büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları, TİKA Başkanı, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, bakanlık il müdürü ve bakanlık bölge müdürü, Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü,

Kamu kurumlarının merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin 'II- Tazminatlar' kısmının 'A- Özel Hizmet Tazminatı' bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar ve bunların yardımcıları,

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Kamu Başdenetçisi, TRT Genel Müdürü, YÖK ve ÖSYM Başkanı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, ÖSYM başkan Yardımcıları, MİAH sınıfında olanlardan,

Merkezde görevli diğer Valiler, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler, Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar, 1 inci dereceden aylık alanlar, Diğerleri (Kaymakam Adayları hariç) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personeller.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi


