Trafiğe kayıtlı araçların yaşı ortalamasında Düzce 16,3 olarak kayıtlara geçti

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı araçların ortalama yaşı il bazında açıklandı. Düzce'deki otomobil yaş ortalaması 16,3 yıl olarak belirlenirken, Burdur 21,8 yıl ile en yaşlı, Şırnak ise 6,2 yıl ile en genç araç parkına sahip iller oldu.

DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı araçların ortalama yaşı il bazında açıklandı. Veriler, araç parkının yaş dağılımında iller arasında dikkat çekici farklar olduğunu ortaya koyarken, Düzce'nin otomobil yaşı ortalaması 16,3 olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan verilere göre, trafiğe kayıtlı araçların en yaşlı olduğu il 21,8 yıl ortalamasıyla Burdur olurken, en genç araç parkına sahip il ise 6,2 yıl ile Şırnak oldu. Bu tablo, özellikle büyükşehirler ve gelişmekte olan illerde araç yenilenme hızının daha yüksek olduğunu gösterdi. Düzce'de otomobil yaş ortalamasının 16,3 olarak belirlenmesi, ilin Türkiye genelinde orta-üst yaş grubunda yer aldığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu durumun; araç yenileme maliyetleri, ikinci el araç kullanımının yaygınlığı ve ekonomik şartlarla doğrudan ilişkili olduğunu ifade ediyor. Düzce'de araç parkının önemli bir bölümünü 10 yaş ve üzeri otomobillerin oluşturduğu, bununla birlikte son yıllarda yeni araç alımlarında da kademeli bir artış yaşandığı belirtiliyor. Özellikle üniversite, sanayi ve ulaşım altyapısındaki gelişmelerin, önümüzdeki yıllarda araç yaş ortalamasını düşürebileceği değerlendiriliyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
