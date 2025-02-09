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Düzce'den Ocak Ayında Avrupa Birliği Ülkelerine 2 Bin 416 Ton Fındık İhraç Edildi

Düzce'den Ocak Ayında Avrupa Birliği Ülkelerine 2 Bin 416 Ton Fındık İhraç Edildi
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Düzce'den yapılan fındık ihracatı Ocak ayında 2 bin 416 ton olarak gerçekleşti. Türkiye, dünya fındık pazarının yüzde 70'ini elinde bulunduruyor ve 2024 yılı için hedeflenen toplam ihracat miktarı 20 bin 240 ton.

DÜZCE(İHA) –Düzce'den Ocak ayında Avrupa Birliği ülkelerine 2 bin 416 ton iç fındık ihraç edildi.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada 1. sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de binlerce aile tarafından üretiliyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verilerine göre bu yıl Ocak ayında 2 bin 416 ton fındık ihraç edildi.

Düzce'den 2024 yılında ise 20 bin 240 ton fındık ihraç edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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