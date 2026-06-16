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Düzce'den AB ülkelerine 5 bin 291 ton fındık ihraç edildi

Düzce'den AB ülkelerine 5 bin 291 ton fındık ihraç edildi
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Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine ocak-mayıs döneminde toplam 5 bin 291,7 ton iç fındık ihraç edildi. Türkiye, dünya fındık pazarının yüzde 70'ini elinde tutuyor.

Düzce'den Avrupa Birliğine üye ülkelere dört ayda 5 bin 291,7 ton iç fındık ihraç edildi.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihracatını sürdürüyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada 1. sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de yüzlerce aile tarafından üretiliyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verilerine göre bu yıl ocak ayında 811,7 ton, şubat ayında bin 26 ton, mart ayında 957 ton, nisan ayında bin 667,8, mayıs ayında ise 839,2 ton olmak üzere toplam 5 bin 291,7 ton fındık ihraç edildiği açıklandı.

Düzce'den AB ülkelerine 2025 yılında ise 16 bin 455 ton fındık ihraç edilmişti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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