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Düzce'den AB'ye 7 Ayda 6 Bin 667 Ton Fındık İhracatı

Düzce'den AB'ye 7 Ayda 6 Bin 667 Ton Fındık İhracatı
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Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine yılın ilk yedi ayında toplam 6 bin 667,2 ton iç fındık ihraç edildi. Aylık bazda en yüksek ihracat 1.667,8 ton ile nisan ayında gerçekleşirken, yeni sezon hazırlıkları bahçelerde sürüyor. 2025 yılında ise bu rakam 16 bin 455 ton olarak kayıtlara geçmişti.

Düzce'den Avrupa Birliğine üye ülkelere yılın ilk yarısında 6 bin 667,2 ton iç fındık ihraç edildi. Yeni sezon hazırlıkları ise bahçelerde sürüyor.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihracatını sürdürüyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada 1. sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de yüzlerce aile tarafından üretiliyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verilerine göre bu yıl ocak ayında 811,7 ton, şubat ayında bin 26 ton, mart ayında 957 ton, nisan ayında bin 667,8, mayıs ayında ise 839,2 ton, haziran ayında 681,6 ton ve temmuz ayında 693,9 ton olmak üzere toplam 6 bin 667,2 ton fındık ihraç edildiği açıklandı.

Düzce'den AB ülkelerine 2025 yılında ise 16 bin 455 ton fındık ihraç edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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