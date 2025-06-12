Düzce'den AB Ülkelerine 12 Bin Ton Fındık İhracatı

Düzce'den AB Ülkelerine 12 Bin Ton Fındık İhracatı
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Düzce, 2023'ün ilk 5 ayında Avrupa Birliği ülkelerine 12 bin 851 ton iç fındık ihraç etti. Türkiye, dünya fındık pazarının %70'ini elinde bulundurarak fındık ihracatına devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'den yılın ilk 5 ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 12 bin 851 ton iç fındık ihraç edildi.

Fındık ihracatında dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık göndermeye devam ediyor. Fındık, Karadeniz Bölgesinde olduğunu gibi Düzce'de çok sayıda aile tarafından üretiliyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihracatta önemli bir yer tutan fındığa ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre, bu yıl ocak ayında 2 bin 416 ton, şubat ayında 3 bin 6 ton, mart ayında 2 bin 952 ton, nisan ayında 2 bin 697 ton ve mayıs ayında bin 780 ton fındık ihraç edildi.

Düzce'de 2024 yılında toplam 20 bin 240 ton iç fındık ihracatı gerçekleşmişti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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