Düzce'de Zirai Dondan Etkilenen Alanlar İncelendi

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ve TARSİM Sakarya Bölge Müdürü Erhan Karakuş, beraberlerinde Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutuoğlu ve teknik ekip ile birlikte Akçakoca ilçesine bağlı Kurukavak köyünde zirai dondan etkilenen tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında üreticilerin yaşadığı zararı yerinde değerlendiren İl Müdürü Esra Uzun, "İklim değişikliğiyle birlikte tarımsal riskler her geçen gün artıyor. Bu tür afetlerin etkilerini azaltmanın en etkili yolu, tarım sigortalarıdır. Üreticilerimizin TARSİM güvencesinden faydalanmaları büyük önem taşıyor. Devletimizin sağladığı yüzde 70 oranındaki prim desteği sayesinde üreticilerimiz ürünlerini güvence altına alabilir" dedi.

TARSİM Sakarya Bölge Müdürü Erhan Karakuş ise sigortalama oranlarındaki artışın sevindirici olduğunu vurgulayarak, "Kurukavak Köyü, Düzce genelinde en fazla TARSİM poliçesi yaptıran köylerimizden biri. Bu bilinçli yaklaşımın tüm köylerimize örnek teşkil etmesini diliyoruz. TARSİM sadece bir sigorta sistemi değil, aynı zamanda tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için vazgeçilmez bir koruma mekanizmasıdır" şeklinde konuştu.

Kurukavak Köyü Muhtarı Fahri Karslıoğlu ise yaşanan don olayından sonra poliçe sayısında artış beklendiğini ifade ederek, "Köyümüzde TARSİM bilinci her geçen gün artıyor. Yaşadığımız bu tür afetlerin ardından sigortalı üretimin önemi daha iyi anlaşılıyor. Ürünlerimizi TARSİM ile güvence altına almaya devam edeceğiz" dedi.

Gerçekleştirilen bu ziyaret, tarımsal afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve sigorta sistemlerinin yaygınlaştırılmasının gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. - DÜZCE