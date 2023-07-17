Düzce'de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ofisi Açacak

Düzce'de mısır ve buğday üreticileri, ürünlerini satmak için il dışına gitmek zorunda kalmayacak. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan TMO'nun Düzce'de ofis açması için söz aldıklarını duyurdu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de mısır ve buğday üreticisi ürünü satmak için il dışına gitmeyecek Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Düzce'de ofis açacak.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan Düzce'ye mısır ve buğday alımı için TMO'nun ofis açması için sözünü aldıklarını duyurdu. Ercan Öztürk, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ettik. Düzce'mizde Mısır ve Buğday alımı yapabilmemiz için alım ofisi açma talebimizi ilettik. Bakanımız bu talebimizi kabul ederek, bundan böyle bu ürünlerin alımını Düzce'de yerinde yapılarak, üreticilerimizin başka illere gitmek zorunda kalmayacağının sözünü aldık. Bakanımıza ve TMO Genel Müdürümüz Ahmet Güldal'a teşekkür ediyor Düzce'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DÜZCE