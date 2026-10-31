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Düzce'de su ürünleri destek başvuruları 2 Kasım 2026'da başlıyor

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Düzce'de su ürünleri destek başvuruları 2 Kasım 2026'da başlıyor
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri yetiştiriciliği destek başvurularının 2 Kasım 2026'da başlayıp 18 Aralık 2026'da sona ereceğini açıkladı. Üreticiler tesislerinin bulunduğu müdürlüklere başvurabilecek, aralık satış belgeleri en geç 8 Ocak 2027'de teslim edilecek.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinden yararlanmak isteyen üreticiler için başvuru takvimini açıkladı. Başvurular 2 Kasım'da başlayacak, 18 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerine ilişkin başvuru sürecinin başlayacağını duyurdu. Desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler, 2 Kasım 2026 tarihinden itibaren başvurularını yapabilecek. 2024/28 sayılı Tebliğ kapsamında yürütülecek destekleme başvuruları, 18 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Üreticilerin gerekli belgelerle birlikte, yetiştiricilik tesislerinin bulunduğu İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

Satış belgeleri için son tarih 8 Ocak

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada önemli bir hatırlatmaya da yer verildi. Başvuru süresi içerisinde müracaat eden üreticilerin, aralık ayına ait satış belgelerini veya hasat tespit tutanaklarını en geç 8 Ocak 2027 tarihinde mesai bitimine kadar ilgili müdürlüklere teslim etmeleri gerekiyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, desteklemelerden yararlanmak isteyen tüm su ürünleri yetiştiricilerine başvuru takvimine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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