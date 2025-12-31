31 milyon 701 bin dolar ihracat yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'den kasım ayında 31 milyon 701 bin dolar ihracat gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Düzce'de kasım ayında genel ticaret sistemine göre 31 milyon 701 bin dolar ihracat, 24 milyon 554 bin dolar ithalat gerçekleştiğini bildirdi. - DÜZCE