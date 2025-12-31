Haberler

31 milyon 701 bin dolar ihracat yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce, Kasım ayında 31 milyon 701 bin dolar ihracat ve 24 milyon 554 bin dolar ithalat gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Düzce'nin dış ticaret rakamları açıklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'den kasım ayında 31 milyon 701 bin dolar ihracat gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Düzce'de kasım ayında genel ticaret sistemine göre 31 milyon 701 bin dolar ihracat, 24 milyon 554 bin dolar ithalat gerçekleştiğini bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! 25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi çifte müjde

Fenerbahçelileri havalara uçuran haber
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi