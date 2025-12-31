31 milyon 701 bin dolar ihracat yapıldı
Düzce, Kasım ayında 31 milyon 701 bin dolar ihracat ve 24 milyon 554 bin dolar ithalat gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Düzce'nin dış ticaret rakamları açıklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi