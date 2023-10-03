Düzce'de Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'ndan 4 projeye destek

Düzce'de Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından verilen teknik destek programında 4 proje için destek kararı çıktı.

Düzce'nin de içinde bulunduğu Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce'de resmi kurumların yaptığı 3 ve Sanayi ve Ticaret Odasının yaptığı 1 projeyi destekleme kararı verdi. Düzce Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Doğu Marmara kalkınma ajansı tarafından TR42 Düzey 2 Bölgesi'nde bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek olmak amacıyla uygulanan Teknik Destek programının 2023 yılı 4. döneminde Düzce'den 4 proje desteklemeye hak kazandı. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2022-2023 yılı Genç İstihdamı teması Beceri Geliştirme Programı çerçevesinde Düzce'den 1 projeye destek kararı verildi. Teknik Destek Programı "Yeşil Dönüşüm Önceliği" başlığında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başvurusu yapılan Düzce'deki Firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyumu projesinin Teknik Destek Programı Sanayide Dijital Dönüşüm önceliği, Düzce Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından başvurusu yapılan Dijital Durum Değerlendirmesi ile Olgunluk Analizi projesinin; Teknik Destek Programı Bölgesel Kalkınma Odaklı Danışmanlık Faaliyetleri önceliği başlığında yer alan Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sunulan Sağlık İşletmelerinin Enerji Verimliliği Yol Haritasının Oluşturulması başlıklı projenin; Teknik Destek Programı Bölgesel Kalkınma Odaklı Danışmanlık Faaliyetleri önceliği başlığında, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sunulan Gölyaka Hava Sporları Merkezi Ön Fizibilite, Proje ve Çizim Raporu başlıklı projenin sözleşmeleri ile Genç İstihdamı Beceri Geliştirme Programı çerçevesinde Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında sunulan İlk Kademe Yöneticilerinin Yönetsel Becerilerinin Geliştirilmesi Programı Eğiticilerin Etkileşimli Yöntemlerle Eğitimi başlıklı projenin iş birliği projelerine destekleme kararı verildi" ifadeleri yer aldı.

Desteklenmesine karar verilen projelerin işbirliği protokolü Düzce Valiliği'nde düzenlenen törenle imzalandı. Törene MARKA Yönetim Kurulu Başkanı Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü İlknur Aynan ve Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferhat Acar katıldı.

Törenin sonunda ise projelerde emeği geçenlere teşekkür etti. - DÜZCE