Düzce'de 2025 Nisan Ayı Motorlu Kara Taşıtları Rakamları Açıklandı

Düzce'de 2025 Nisan Ayı Motorlu Kara Taşıtları Rakamları Açıklandı
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Düzce'de açıklanan verilere göre 2025 yılı Nisan ayında toplam araç sayısı 152 bin 767 olarak kaydedildi. Türkiye genelinde ise toplam 191 bin 983 yeni taşıt trafiğe kaydedildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de açıklanan motorlu kara taşıtları 2025 yılı Nisan ayı verilerine göre kent genelinde toplam araç sayısı 152 bin 767 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Türkiye genelinde 191 bin 983 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı bildirildi. Düzce'de toplam araç sayısı da 152 bin 767 olarak açıklandı.

Düzce'de araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 70 bin 533, minibüs 2 bin 878, otobüs bin 540, kamyonet 20 bin 761, kamyon 5 bin 655, motosiklet 36 bin 433, özel amaçlı 551 ve traktör sayısı da 14 bin 416 adet olarak belirlendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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