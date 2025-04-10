Durağan'da Delice Zeytin Ağaçları Ekonomiye Kazandırılıyor

Sinop'un Durağan ilçesinde, orman köylüsünün kalkınmasına yönelik yürütülen projeler kapsamında Delice zeytin ağaçları ekonomiye kazandırılıyor.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Durağan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sinop İli Durağan İlçesi Yağbasan ve Çaltucak Köylerinin Delice Zeytin Ağaçlarının Aşılanarak Ekonomiye Kazandırılması ve Orman Köylümüzün Desteklenmesi Projesi" çerçevesinde saha çalışmaları sürüyor.

Proje çerçevesinde, aşı yapılacak alanlarda diri örtü temizliği çalışmaları tamamlanarak delice zeytinlerinin budanmasına başlandı. Durağan Orman İşletme Müdürlüğü'nce düzenlenen saha programına Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de katılım sağladı. Söz konusu alanda gerçekleştirilen budama çalışmalarına ilişkin uygulamalı eğitim verilerek, katılımcılara detaylı bilgi aktarıldı.

Yürütülen proje ile birlikte, ıslah edilen delice zeytin ağaçlarının doğaya kazandırılması ve Yağbasan ile Çaltucak köylerinde yaşayan vatandaşlara ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor. - SİNOP