Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu! Vanalar açıldı

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından dolayı dünyada patlayan petrol krizine çözüm bulundu. Irak petrolünün IKBY toprakları üzerinden Ceyhan Limanı'na ulaştırılması anlaşması imzalandı. Dün imzalanan anlaşma sonrası bu sabah ihracat başladı.

  • Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Kerkük petrolünün Türkiye'ye Kuzey Irak üzerinden gönderilmesi konusunda anlaşma sağladı.
  • Kerkük'ten çıkarılan petrol, yerel saatle 06.30'dan itibaren IKBY toprakları üzerinden Türkiye'deki Ceyhan Limanı'na yeniden ihraç edilmeye başlandı.
  • İlk aşamada günlük 250 bin varil petrol ihracatı yapılacak.

Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Kerkük petrolünün Türkiye'ye Kuzey Irak üzerinden gönderilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı.

GÜNLÜK 250 BİN VARİL GÖNDERİLECEK

Irak Kuzey Petrol Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Kerkük'ten çıkarılan petrolün yerel saatle 06.30'dan itibaren IKBY toprakları üzerinden Türkiye'deki Ceyhan Limanı'na yeniden ihraç edilmeye başlandığı ve ilk aşamada günlük 250 bin varil ihracat yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, Kerkük sahalarının üretim ve ihracat açısından yeniden güçlü bir şekilde devreye alındığı belirtilirken, daha önce yaşanan duraksamanın petrol sektörü açısından önemli bir zorluk oluşturduğu ifade edildi.

"PETROL İHRACAT SİSTEMİNİN ESNEKLİĞİ ARTACAK"

Söz konusu anlaşmanın, Irak'ın stratejik ihracat hatlarından birinin yeniden aktif hale gelmesine ve petrol ihracat sisteminin esnekliğinin artırılmasına katkı sağladığı kaydedildi. Ayrıca, Kerkük petrolünün Ceyhan'a sevkiyatı için Saralu pompa istasyonunun devreye alındığı ve ihracatın başlangıçta günlük 250 bin varil kapasiteyle gerçekleştirileceği belirtildi.

İSTİKRARA KATKI SUNACAK

Kuzey Petrol Şirketi açıklamasında, ihracatın yeniden başlamasının yalnızca teknik bir gelişme olmadığı, aynı zamanda sahada görev yapan mühendislik ve teknik ekiplerin yoğun çabalarının bir sonucu olduğu ifade edildi. Kerkük sahalarının Irak ekonomisi açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu adımın petrol piyasasında istikrarın güçlendirilmesine katkı sunacağı vurgulandı. IKBY ile Bağdat arasında dün varılan mutabakat çerçevesinde, Kerkük ve bölge petrolünün bugünden itibaren aynı hat üzerinden birlikte dünya pazarlarına sevk edilmesi planlanıyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başbakanı Mesrur Barzani, dün yaptığı açıklamada Kerkük petrolünün Türkiye'ye uzanan Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden yeniden ihracatında Irak merkezi hükümeti ile anlaşmaya varıldığını söylemişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia

Tahran'da karanlık gece! Bu iddia savaş kaybettirir
Savaşta 19. gün! İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı

İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErcan Sevinc:

Niye niye niye ??? Ne zaman ısırıldığımız yerlere yardım ı keseceğiz düşman dan dost olmaz

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arne Slot'a kovulmamak için son bir şans verdiler

Elendiği anda kovulacak!
Tarihi maç öncesi Galatasaray taraftarını kara kara düşündüren istatistik

Tarihi maç öncesi moralleri bozan istatistik
Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü

Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra camdan düştü
BDDK onay verdi: Türkiye'de artık yeni bir banka daha var

BDDK onay verdi: Türkiye'de artık yeni bir banka daha var
Arne Slot'a kovulmamak için son bir şans verdiler

Elendiği anda kovulacak!
İran, Mossad casusunu idam etti

Savaştaki İran durmuyor! İdam edildi
Görüşmeye damga vuran hareket

Görüşmeye damga vuran hareket