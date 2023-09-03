Havacılık sektörünün güçlü dinamikleri sayesinde birçok hava yolu şirketi pandemi öncesi istatistikleri yakaladı. Borsa değerine göre en değerli 10 hava yolu şirketi listesi açıklandı.

Her geçen gün giderek daha fazla küreselleşen dünyanın; zaman tasarrufu, seyahat çeşitliliği ve kolaylığı açısından en önemli ulaşım şekli hiç şüphesiz uçak yolculuğu. Havacılık pandemiden derinden etkilenen alanların başında gelmesine rağmen sektörün güçlü dinamikleri sayesinde birçok hava yolu şirketi pandemi öncesi istatistikleri yakalamış hatta geçmiş durumda.

Bu devasa sektörün başrol oyuncuları: borsa değerine göre dünyanın en değerli 10 hava yolu şirketi belli oldu. İşte ayrıntılar…

Borsa değerine göre en değerli hava yolu şirketleri!

Borsa değerileri açısından dünyanın en değerli 10 hava yolu şirketi belli oldu. Listede bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları'da yer aldı. Küreselleşen dünyamızda olmazsa olmaz ulaşım şekli olan uçak yolculuğu, giderek daha fazla yaygınlaşmakta. Her geçen gün ülkemizde ve dünyada havacılık sektörünün büyük atılımlar yapması da bu durumun neticelerinden birisi.

Hava yolu şirketleri, artan seyahat talebine karşılık verebilmek adına uçak üretici firmalara kimileri yüzlerce adet olan siparişler geçmekte. Buna bağlı olarakta istihdam edilen uçucu personel ve yer hizmetleri çalışanı sayısı da giderek artmaktadır. Özellikle son dönemde ortaya çıkan pilot açığı sebebiyle birçok hava yolu şirketi kendi pilotunu yetiştirme yoluna başvurup gerekli kriterlere uygun ve belli şartları sağlayan kişileri eğitip istihdam ederek bu açığı kapatmaya çalışmaktadır.

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Bu devasa sektörün büyük oyuncularından uluslararası borsa değerlerine göre ilk 10'a girenleri sizin için listeledik.

İşte en değerli 10 hava yolu şirketi!

1) Delta Airlines (ABD) 28.16 Milyar $2)RyanAir (İrlanda) 22.46 Milyar $3)Southwest (ABD) 18.94 Milyar $4)Air China (Çin) 17.25 Milyar $5)United Airlines (ABD) 16.49 Milyar $6)Singapore Airlines (Singapur) 15.14 Milyar $7)China Southern (Çin) 14.13 Milyar $8)THY (Türkiye) 12.57 Milyar $9)China Eastern (Çin) 12.10 Milyar $10)İndigo (Hindistan) 11.47 Milyar $

Yukarıdaki liste hava yolu şirketlerinin borsa değerleri açısında mukayese edilmesiyle oluşturulmuştur. Filo büyüklüğü, koltuk sayısı ve şirketlerin maddi varlıkları açısından bir kıyaslama yapılacak olursa liste elbette çok daha farklı olacaktır. Özellikle körfez ülkelerinin ve ABD'nin çeşitli hava yolu şirketlerinin bu tür bir kıyaslamada ilk sıraları domine edeceğini söyleyebiliriz.

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