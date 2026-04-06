Lüks yat "A+" Marmaris'te

Cayman Adaları bayraklı lüks yat 'A+', Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. 149 metre uzunluğundaki yat, akaryakıt ikmali için Marmaris Limanı'na yanaştı. 80 personelin görev yaptığı yat, 6 lüks süit ile 52 misafire hizmet verebiliyor.

Dünyanın en büyük 10 yatından biri olarak gösterilen "A+", Marmaris Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırıldı.

Yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 400 bin litre akaryakıt ikmal edildi.

Akaryakıt ikmali için yaklaşık 25 milyon 200 bin lira ödeneceği öğrenildi.

Yatın destek gemisi 64 metre uzunluğundaki "Alesund"a da su, erzak ve yakıt ikmali yapıldı.

Marmaris'e daha önceki yıllarda da sık sık gelen "A+"nın ikmallerin ardından ilçeden ayrılarak Akdeniz'e açılacağını kaydedildi.

450 milyon dolar değeri olduğu belirtilen, 80 personelin görev yaptığı yat, 6'sı lüks süit olmak üzere 26 kabinde 52 misafir konuk edebiliyor.

Yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler, yemek ve toplantı salonu, çalışma odası ve su sporları araçları yer alıyor.

Ayrıca yat, personel ve ihtiyaç duyulan malzemelerini taşıyan destek gemisi ile hareket ediyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu

Kritik nokta hedef alındı: ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı
Haberler.com
500

Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber

Taraftarı havalara uçuran haber geldi!

Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı

Daha imzası bile kurumamıştı! En Nesyri'ye güle güle dediler
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI: BEN ÖLÜNCE...
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber

Taraftarı havalara uçuran haber geldi!

Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu

Ünlü isimden Real Madrid'e ziyaret! Arda'nın yanıtı olay oldu

Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler

Bu maskelerin bedelini ağır ödediler