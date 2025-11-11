Dünyanın en büyük yatırım fonları Türk teknoloji girişimcileriyle İstanbul'da buluştu

Etkin girişimci-yatırımcı eşleştirme modeliyle öne çıkan ve ikincisi bu yıl düzenlenen "GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi" dünyanın önde gelen yatırımcı, girişim sermayesi ve büyüme fonlarını Türk teknoloji girişimcileri ile bir araya getirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Endeavor Türkiye işbirliğinde İstanbul'da bu yıl ikincisi düzenlenen zirvenin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleşti.

Zirve kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK'in Türkiye'nin sanayi gücünü ve ticaret yetkinliklerini global sahnede savunduğunu belirterek, "Türkiye'yi, doğunun inovasyonunun batı sermayesiyle buluştuğu, hırslı girişimcilerin sadece Silikon Vadisi hayal etmekle kalmayıp kendi versiyonlarını burada, İstanbul'da yaratabildikleri bir merkez olarak konumlandırıyoruz." dedi.

Dijital Teknolojiler İş Konseyi'nin kuruluş sürecinden bahseden Olpak, bu konseyin, konuya inançlarını ve bakışlarını gösteren bir olgu olduğunu anlattı.

"Türkiye, Avrupa'nın en hızlı büyüyen girişim sermayesi ekosistemlerinden"

TAİK Başkanı Murat Özyeğin de Türkiye'nin, Avrupa'nın en hızlı büyüyen girişim sermayesi ekosistemlerinden birine sahip olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"GO! GLOBAL Türkiye, geleneksel yatırım platformlarının ötesine geçiyor, Türk teknoloji şirketlerinin kuruluş aşamasından itibaren global ölçekte büyüyebilmesini sağlayacak kalıcı iş birliklerinin kurulması için bir katalizör görevi görüyor. Aynı zamanda uluslararası yatırımcılara Türk startuplarının olağanüstü finansal getiri potansiyelini göstermek için mükemmel bir platform sunuyor. Zirve, girişimcilik ekosisteminde kritik bir boşluğu dolduruyor. Türk girişimcilerin önce yurt içinde büyümelerini değil, ilk günden itibaren global düşünmelerini teşvik ediyor."

Özyeğin, zirvenin, dünyanın önde gelen uluslararası girişim sermayesi firmalarıyla kurulan stratejik işbirlikleri sayesinde Türk startuplarının ilk aşamadan itibaren global pazarlara, sermayeye ve uzmanlığa erişmesine imkan sunduğunu vurguladı.

"500 milyar dolarlık büyüklüğe sahip fonların temsilcileri Türkiye'de"

TAİK Dijital Çalışma Grubu Başkanı ve Insider Üst Yöneticisi (CEO) Hande Çilingir, zirveyi, şansa değil stratejik uyuma dayalı ortaklıklar için tasarladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk yılın sonuçları beklentilerin çok ötesindeydi. Bu model, girişimcilere küresel ölçekte nesiller boyu etki yaratacak şirketler kurma gücü veriyor. Bu özenli kurgu sayesinde ortaya çıkan başarılı eşleşmeler tüm katılımcılarda güven oluştururken, daha fazla anlaşmaya, daha derin ilişkilere ve etkinliğin de ötesine geçen sürdürülebilir bir yatırım döngüsüne evriliyor."

Çilingir, Türkiye'nin sadece yatırım yapılacak bir ülke değil aynı zamanda risk sermayesi fonları için de kaynak bulunabilecek bir ülke olduğunun altını çizerek, "500 milyar dolarlık büyüklüğe sahip fonların temsilcileri Türkiye'de. Bu fonların ne kadarının yatırıma dönüşeceği girişimcilerimizin başarısına bağlı. Umarım bu noktada girişimcilerimiz iyi iş çıkartır ve bu fonlardan yatırım alırlar." diye konuştu.

"Türk girişimlerin globale açılması için müthiş bir gayret içerisindeyiz"

Endeavor Türkiye Başkanı Emre Kurttepeli de Türk girişimlerin globale açılması için müthiş bir gayret içerisinde olduklarını belirterek, bu kapsamda son dönemde Londra'da ve New York'ta toplantılar yaptıklarını söyledi.

Son yıllarda Türkiye'den yurt dışına beyin göçü yaşandığını dile getiren Kurttepeli, buna rağmen birçok küresel şirketin üretim merkezini Türkiye'de tuttuğunu, zirve kapsamındaki çalışmaların gençlere önemli katkılar sunacağını anlattı.

Kurttepeli, ülkedeki girişimcilere yönelik yatırım çekmek için Türk diasporasının önemine işaret ederek, bu yapıyı güçlendirmeleri gerektiğini, bu anlamda zirvenin çok iyi kurgulandığını bildirdi.

Yılın 9 ayında Türkiye'deki girişimcilere yönelik yurt dışından 416 milyon dolar yatırım geldiğini ifade ederek, bunun yeterli olmadığını ve gelecek yıl 2-3 kat artırılması gerektiğini vurguladı.

Dünyanın önde gelen fonları katılıyor

Toplantıda verilen bilgiye göre, ilk yılında elde ettiği başarıyla dikkat çeken "GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi", İstanbul'da kapılarını yeniden açtı.

Dünyanın önde gelen yatırımcı, girişim sermayesi ve büyüme fonlarını, yapay zeka ve robotik gibi alanlardaki öncü girişimciler ile bir araya getiren zirve, dünyanın en etkili teknoloji liderlerine ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl zirveye katılan girişim sermayesi ve büyüme fonları arasında Accel, Khosla Ventures, Andreessen Horowitz, General Atlantic, Princeville Capital ve Golden Gate Ventures gibi dev şirketler yer alıyor.

Zirvenin ardından düzenlenecek Yatırımcı Günü, Türkiye'nin önde gelen 20'den fazla aile ofisini ve 40'tan fazla kurumsal yatırımcıyı uluslararası ekosistemle buluşturacak. Ayrıca DeepMind, Google, Uber gibi küresel teknoloji liderlerinin de katılacağı zirve, etkin işbirlikleri ve somut yatırım fırsatlarının konuşulduğu güçlü bir katalizör niteliği taşıyor.

Geçen yıl ilk defa düzenlenen ve 500'den fazla ekosistem oyuncusunu çekmeyi başaran zirvede, Türkiye'nin 250 yüksek potansiyelli girişimcisi, 150'den fazla Türk girişim sermayesi ve büyüme fonunun yanı sıra 25 küresel yatırımcı ile bir araya gelmişti.